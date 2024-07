Independiente no levanta cabeza y empató frente a Barracas Central

El Rojo de Avellaneda no pasa su mejor momento deportivo ni futbolístico. Inhibido por una deuda de u$s 5.000.000, no pudo utilizar todavía a los cuatro refuerzos (Marco Pellegrino, Kevin Lomónaco, Federico Vera y Felipe Loyola) que trajo en este mercado de pases. Para colmo, el nuevo entrenador Julio Vaccari, quien debutó en la fecha pasada (1-3 vs. Instituto) aun no le encuentra la vuelta a un plantel diezmado.