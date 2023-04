Santiago Maratea lanzó la colecta solidaria para Independiente

Independiente está sumido en una crisis económica, institucional y futbolística que se profundizó en las últimas semanas tras la renuncia de Fabián Doman al cargo de presidente. El club está inhibido para incorporar nuevos jugadores, ya que acumula deudas por u$s23 millones.

"Independiente tiene 6 millones de hinchas y algo así como 115.000 socios que pagan $4.000 por mes. Si solo 2 millones de hinchas ponen una única vez lo mismo que un socio pone todos los meses, es decir, $4.000, llegás a juntar u$s20 millones y pagás toda la deuda", explicó el influencer.

Maratea se mostró confiado en que la propuesta tendrá éxito. "Quizás antes del domingo en el partido contra Belgrano en Avellaneda ya estemos por la mitad de la colecta", estimó.

Cómo será la colecta solidaria que hará Santiago Maratea para Independiente

Para llevar a cabo la implementación de la colecta, todavía resta definir el CUIT y la web para su arranque formal donde los hinchas, socios o cualquiera que esté dispuesto a ayudar al club, podrá realizar el aporte de una suma de dinero.

La iniciativa, según expresó el presidente interino Néstor Grindetti, nació por parte del influencer y Juan Marconi, el vicepresidente, quienes mantienen un buen vínculo hace varios meses por fuera de lo deportivo y van a coordinar cómo será el proceso.

De todas maneras, no es la única estrategia que tiene pensada la Comisión Directiva del club para recaudar fondos. Paralelamente se está trabajando en la conformación de un fideicomiso para acercar al club a otros aportantes, pero en este caso en otros niveles de montos de dinero. No se tratará de donaciones, sino de prestamos que podrán tener o no intereses.