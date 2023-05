Impactante: trascendieron las fotos de cómo quedó Facundo Mura tras los golpes de los jugadores de Boca

https://twitter.com/DataRacingOK/status/1654559419345059841 ADVERTENCIA - IMÁGENES SENSIBLES



ASÍ QUEDÓ #MURA TRAS LAS AGRESIONES DE LOS JUGADORES DE BOCA



El defensor sufrió un tremendo planchazo de Valentín #BARCO y un brutal codazo de Sebastián #VILLA en La Bombonera y NINGUNO de los dos fue expulsado.



— Data Racing (@DataRacingOK) May 5, 2023

“Yo lo que me pregunto es si realmente se nos cuida a nosotros los jugadores. Más allá de que pueda haber jugadas dudosas o polémicas, si a mí la patada de Barco me agarra con el pie apoyado, lo estoy mirando en el sanatorio el partido con Flamengo”, disparó de manera contundente.

Luego agregó: "El otro día en el día del trabajador hice hincapié en algo: más allá de ganar o perder, como colegas tenemos que ser leales y tenemos que respetar al rival. Aprovecho para avisarle a los jugadores de Boca que estoy bien. Nadie me llamó. No me lo esperaba tampoco. No me sorprendió. Parecía que valía todo”.

La página Data Racing mostró las fotos de Mura repleto de sangre en la cabeza, camiseta y luego las marcas de la patada en la pierna. Sin embargo, el árbitro decidió que no era para expulsarlos y jugarán el Superclásico ante River.