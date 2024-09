Iker Muniain fue presentado oficialmente y aseguró que está "listo para jugar" en San Lorenzo

El jugador surgido en Athletic Bilbao explicó cómo se dio su llegada al Ciclón y al fútbol argentino: "Todo se originó con una videoconferencia. Después de esa reunión las sensaciones fueron muy buenas (...) Tomé un avión, hablé con el presidente y el técnico. Fue muy importante el interés que mostraron y conseguimos cerrarlo".

Por otra parte, Muniain contó que sus amigos de Argentina le hablaron sobre el elenco azulgrana: "Tuvieron palabras muy bonitas de San Lorenzo. Yo lo conocía porque sigo el fútbol argentino. San Lorenzo era y es uno de los grandes del fútbol argentino. Vi videos de su hinchada, del club y mi decisión es acertada".

El extraño número que utilizará Iker Muniain en San Lorenzo

Muniain número 80 Muniain usará el número 80. @SanLorenzo

El mediapunta vasco utilizará el dorsal 80 en su estadía en la entidad de Boedo y, ante la sorpresa de todos los presentes, reveló el motivo de su elección: "Es anecdótico y me gustaba. No quedaban muchos disponibles de los que usaba y este me gustaba".