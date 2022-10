Ibrahimovic, otra vez polémico, ninguneó a Messi

"Francia me necesita, pero yo no necesito a Francia. El hecho de que tengas a Mbappé, Neymar y Messi no ayuda”, aseguró Zlatan Ibrahimovic

“Desde que me fui de Francia todo se derrumbó”, aseguró y fiel a su estilo de egocentrismo, agregó: “Ya no tienen nada de qué hablar. Francia me necesita, pero yo no necesito a Francia. El hecho de que tengas a Mbappé, Neymar y Messi no ayuda”.

Después de las carcajadas del entrevistador, ante su polémica declaración, el periodista repreguntó las razones de su afirmación Zlatan no dudó en responder: “Porque no tienes a Dios”.

Ibrahimovic jugó seis temporadas en el PSG donde marcó 156 goles en 180 partidos y dio 61 asistencias. Además, ganó 12 títulos que lo consagraron como uno de los máximos ídolos de la entidad parisina.

Dicho fragmento de la entrevista es solo un adelanto de lo que será la nota completa a Ibrahimovic que se podrá ver en dicho canal a partir de este martes, en la previa de la jornada de Champions League.

La lesión de Zalatan Ibrahimovic

El pasado 25 de mayo, el Milán anunció que el sueco se operó en su rodilla izquierda para la reconstrucción de los ligamentos. La misma, “fue exitosa” y estimaron un proceso de recuperación que le demandaría entre 7 y 8 meses.

El delantero sueco, de 41 años, permanecerá en el Milan la próxima temporada, tras aceptar la oferta del club italiano y renovar su contrato hasta junio de 2023.