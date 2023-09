Histórico triunfo de Los Pumas ante los All Blacks en Nueva Zelanda

Los locales comenzaron a jugar luego del haka característico, y se encontraron de golpe con un equipo sólido. El primer tiempo finalizó 12 a 15 a favor de la visita. Aprovecharon algunos errores claves y se adelantaron.

Ya en el segundo tiempo y con la victoria de Argentina a la vista, los All Blacks se juntaron en ronda para poder encontrar respuestas y poder revertir el resultado. Fue Emiliano Boffelli el que apareció como el héroe de la noche y selló el triunfo con un nuevo penal.

De los últimos siete partidos, los locales habían perdido cinco y Los Pumas pudieron aprovechar esa estadística a favor. Lograron la segunda victoria frente a los neozelandeses en la historia y fue en el estadio Orangetheory en Christchurch. La primera vez había sido en 2020 en Sidney.

"Estoy emocionado. La última vez que les ganamos a los All Blacks no fui parte porque tenía una lesión. Estaba feliz por el equipo, pero no me tocó ser parte. Hablaba con Moroni y no nos podíamos retirar sin ganarle a los All Blacks. Y lo logramos", expresó Boffelli al finalizar el partido.

Argentina volverá a jugar ante Nueva Zelanda el sábado 3 de septiembre, luego jugarán ante Sudáfrica de local el 17 de septiembre y cerrarán ante el mismo rival el 24 de septiembre, pero de visitante.