Heinze, sobre las amenazas a Messi: "Esto aleja a Leo y a cualquier otro chico que quiera volver"

Este jueves por la madrugada, dos delincuentes dispararon al menos 14 veces contra el supermercado Único, propiedad de la familia de Antonela Roccuzzo. Además, apareció un mensaje escrito contra Leo: "Messi, te estamos esperando. Javkin (NdeR: el intendente de Rosario) es narco, no te va a cuidar".

"Esto atenta contra toda persona. Por supuesto que esto aleja a Leo y a cualquier otro. Toma magnitud porque es Leo, pero también hay muchos chicos que les gustaría volver. Y también te aleja de muchas cosas", sostuvo Heinze desde el predio de Bella Vista.

El entrenador reconoció que no tuvo en cuenta el problema de la inseguridad cuando decidió instalarse en Rosario junto a su familia. "Es una irresponsabilidad de mi parte, pero es la verdad: no, no lo pensé, porque me llevaron otras cosas a la decisión", declaró.

Amenazas contra Messi: así atacaron el supermercado de la familia Roccuzzo

Delincuentes balearon un supermercado propiedad de la familia de Antonela Roccuzzo y dejaron un mensaje mafioso para Lionel Messi. El ataque ocurrió este jueves por la madrugada en la ciudad de Rosario, y esta mañana se difundieron las primeras imágenes del hecho.

En la foto, publicada por Cadena 3 de Rosario, se puede ver a dos delincuentes encapuchados que llegaron al lugar en moto. Se detuvieron frente al local de la calle Lavalle al 2550, donde uno de ellos se bajó del vehículo y efectuó al menos 14 disparos contra la fachada.