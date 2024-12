Gustavo Quinteros se convirtió en el nuevo entrenador de Gremio de Brasil

“Para mí, como entrenador, es un honor que mi nombre circule, que sea tenido en cuenta y que esté dentro de las posibilidades”, expresó el nacido en Cafferata, Santa Fe,en un video de presentación que subió a sus redes oficiales el club gaúcho. “Las cosas difíciles me motivan. Defiendo mucho mi trabajo, el esfuerzo, la ilusión, la motivación de los jugadores. Voy al frente siempre diciendo la verdad”, continuó.

O treinador argentino chega para comandar a equipe Tricolor em 2025. pic.twitter.com/WNmUvk5QgF — Grêmio FBPA (@Gremio) December 28, 2024

Además, agregó: “Si me tengo que enfrentar con una injusticia, voy y me enfrento. No tengo temor, miedo. Es mi responsabilidad. Eso me motiva mucho para seguir adelante, mejorando. Siempre se puede mejorar, dar más. Ojalá que el equipo pueda seguir creciendo y podamos darle alegría a la gente”.

De esta manera, Quinteros tendrá un nuevo desafío: deberá suceder a Renato Gaúcho, un entrenador histórico para el Tricolor, tricampeón de la Copa Libertadores (1983, 1995 y 2017). Además, deberá competir por la Copa Sudamericana en 2025, torneo al que clasificó el equipo brasileño.

Sebastián Domínguez, el apuntado para ser el nuevo entrenador de Vélez

El director técnico de Tigre, Sebastián Domínguez en el elegido por la dirigencia para suceder a Gustavo Quinteros en el banco de suplentes de Vélez. Un hijo de la casa, el exdefensor cuenta con contrato con el Matador de Victoria hasta marzo de 2025, pero llegaría a un acuerdo para desvincularse y convertirse en el nuevo estratega del Fortín.

Domínguez tuvo su primera experiencia como entrenador en Tigre, donde dirigió 30 partidos entre los cuales logró 8 victorias, 11 empates y 11 derrotas. Su ciclo comenzó algo adverso, pero con el correr de los meses fue encontrando el funcionamiento en la última Liga Profesional.