Bombazo en Vélez: Claudio Aquino anunció su salida del club

Tras la salida del entrenador Gustavo Quinteros, el Fortín sufrió la baja de uno de sus mejores jugadores de la temporada, quien no renovará su contrato y quedará libre a fin de año. ¿Se va a Boca?

El jugador Claudio Aquino anunció su salida de Vélez tras no llegar a un acuerdo con la dirigencia para la renovación de su contrato, el cual finalizará el 31 de diciembre, en otra sensible baja para el último campeón del fútbol argentino quien ya había sufrido la ida de su entrenador, Gustavo Quinteros. "Me voy en paz", expresó.