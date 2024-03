Guillermo Coppola, sobre su distanciamiento de Diego Maradona: "Había cosas que no me gustaban"

En diálogo con La Voz de la Calle , por C5N , Coppola recordó su distanciamiento profesional y personal con Maradona, con quien estuvo ligado desde 1985 hasta 2003, y explicó el motivo: "Me estaba separando del amor de mi vida. Las frases fueron como 'te voy a seguir amando'. A mí había cosas que no me gustaban de él y seguramente a él había cosas que no le gustaban de mí. Era un momento de saturación".

En tal sentido, confesó que sintió un aislamiento cuando viajaron hacia Cuba. "Hay que ir cuatro años allá, lo digo porque se está lejos de la familia, los amigos y los olores que estamos acostumbrados. Era mucho tiempo. Era un sentimiento que se fue incrementando por la soledad en la que vivíamos", reconoció.

Por otro lado, expuso que no vio todos los capítulos de la serie que recorre su vida, llamada Coppola, el representante, que se estrenó en la plataforma Star+: "No la vi completa. Es la manera de respetar. Todos me preguntan cómo no la vi. La honestidad es mostrarle a la gente cómo soy realmente, no tenía dudas con respecto a lo que iban a hacer".

Guillermo Coppola reveló quién le pidió que agarre la primera manija del cajón de Diego Maradona

A poco más de tres años de la muerte de Diego Maradona, el exrepresentante de futbolistas Guillermo Coppola reveló cómo fue el diálogo con la familia del 10 al momento de su funeral y quién fue la persona que le pidió que agarre la primera manija del cajón.

Con el fin de promocionar su serie que se estrenará en Star+, recordó a su amigo y las mejores anécdotas, pero también pasó por el triste momento de tener que velarlo. Por eso relató cómo sintió el último adiós y cómo se tomó su llegada en el entorno.

Hace algunos años, Claudia Villafañe lo señaló como uno de los grandes culpables de la vida que llevó en cierta parte de su vida, pero él reconoce que cuando se alejó de él, estuvo bien y luego volvió a caer.

Lo cierto es que la relación quedó bien tanto con la madre y las hijas Dalma y Gianinna. Fue ahí que aprovechó a contar el gesto que tuvo la ganadora de MasterChef Celebrity: “Nos reencontramos con Claudia cuando despedimos a Diego, donde estaba toda la familia”.

"Pero sabés qué, ese día que hubo que despedirlo me dieron la primera manija del cajón. Me gritaron 'nadie mejor que vos para hacerlo'. Estaba Claudia (Villafañe), las hermanas, las hijas, toda la familia. Dicen que tengo diferencias con la familia de Diego, pero no tengo diferencias con ellos", sentenció.