Gonzalo Montiel se refirió al gesto de Benedetto en la final con Boca en Madrid

"No hay rencor con Pipa Benedetto, lo que pasa en la cancha queda en la cancha" , aseguró esta mañana el futbolista en declaraciones con DSports. A su vez le dejó un mensaje esperanzado al hincha de River al asegurar que "más adelante voy a volver" .

En 2019, el delantero de Boca brindó detalles de como sucedieron los hechos aquella noche: "Sé que estamos expuestos a todas estas cosas, no fue una sacada de lengua, nunca lo salí a decir porque tampoco vi por qué aclararlo. Cuando defino, Montiel me choca, me doy vuelta y muerdo la lengua de rabia, de bronca. Como diciendo 'correte'. Cuando sacan la foto parece que estoy sacando la lengua".

Gonzalo Montiel recordó la final del Mundial de Qatar

El autor del gol que le dio a la albiceleste la Copa del Mundo luego de 36 años, aseguró que de cara a la definición por penales "estaba muy mal porque había hecho el penal para el 3-3. Me sentía decaído y lloraba, iba a ser el apuntado. Pensé en el equipo porque habían hecho un tremendo partido y estábamos a nada de conseguirlo".

De todas manera, remarcó como sus compañeros "me bancaron y eso fue muy importante". Luego agregó: "Por suerte estuve tranquilo en la caminata. Sentía esa vibración porque me tocaba definirlo. Cuando toca patear no pensás en nada, solo esperar al arquero y tirarla para el otro lado".

El gol y gesto de Benedetto a Montiel en la final de la Copa Libertadores 2018