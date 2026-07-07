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7 de julio de 2026 Inicio

"Hola Dios, soy yo de nuevo": el pedido de los hinchas argentinos en medio del partido frente a Egipto

Los nervios se apoderaron de la hinchada albiceleste y comenzaron a llover los pedidos esotéricos.

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El pedido se hizo tendencia en redes sociales.

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Lionel Messi se quebró luego del agónico triunfo de la Selección argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.
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"Hola Dios, soy yo de nuevo" se hizo tendencia en redes sociales dadas las reiteradas plegarias a los santos, a Maradona y a los astros.

"Viene complicada la cosa...¿Una manito desde el Cielo?", dijo un usuario, con fotos de Maradona, Don Diego y la Tota. Otro, en medio de los nervios, dijo: "Sabemos que no pasa nada, pero queremos que pase...", junto con el reconocido meme del perro con los ojos cerrados..

Con velas y referencias religiosas, el nerviosismo creció y las distintas imágenes y videos recorrieron las redes sociales: "Hola Virgen de Luján soy yo de nuevo". Todo un país, al borde de la locura por el partido de la Scaloneta.

"Hola Dios, soy yo de nuevo": los mejores memes sobre el pedido esotérico de los argentinos

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