"Hola Dios, soy yo de nuevo": el pedido de los hinchas argentinos en medio del partido frente a Egipto Los nervios se apoderaron de la hinchada albiceleste y comenzaron a llover los pedidos esotéricos. Por Agregar C5N en









El pedido se hizo tendencia en redes sociales. El pedido se hizo tendencia en redes sociales.

Argentina enfrenta a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 y, ante el resultado adverso, los hinchas albicelestes comenzaron a realizar pedidos esotéricos para tratar de descontar.

"Hola Dios, soy yo de nuevo" se hizo tendencia en redes sociales dadas las reiteradas plegarias a los santos, a Maradona y a los astros.

"Viene complicada la cosa...¿Una manito desde el Cielo?", dijo un usuario, con fotos de Maradona, Don Diego y la Tota. Otro, en medio de los nervios, dijo: "Sabemos que no pasa nada, pero queremos que pase...", junto con el reconocido meme del perro con los ojos cerrados..

Con velas y referencias religiosas, el nerviosismo creció y las distintas imágenes y videos recorrieron las redes sociales: "Hola Virgen de Luján soy yo de nuevo". Todo un país, al borde de la locura por el partido de la Scaloneta.