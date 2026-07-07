Mundial 2026: terna arbitral 100% argentina para Francia vs. Marruecos en cuartos

Por los cuartos de final del Mundial 2026, la FIFA designó una terna 100% argentina para el partido entre Francia y Marruecos que se jugará este jueves a las 16 horario local en el estadio de Boston. Facundo Tello será el referí principal.
Facundo Tello será el juez principal y estará acompañado de Juan Pablo Bellati y Gabriel Chade de asistentes. Darío Herrera será el cuarto árbitro y en el VAR estará Cristian Navarro.
Por los cuartos de final del Mundial 2026, la FIFA designó una terna 100% argentina para el partido entre Francia y Marruecos que se jugará este jueves a las 16 horario local en el estadio de Boston. Facundo Tello será el referí principal.
Además de Tello, estarán Juan Pablo Bellati, como asistente número 1, y Gabriel Chade, como asistente número 2. De cuarto árbitro estará Darío Herrera, mientras que, en el VAR estará Cristian Navarro.
El partido se disputará el jueves a las 17 y el ganador enfrentará al vencedor entre España y Bélgica.
Tras las primeras clasificaciones de Marruecos y Francia, quienes se aseguraron su lugar entre los mejores 8 países del mundo, así queda el cuadro: