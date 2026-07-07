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7 de julio de 2026 Inicio

Mundial 2026: terna arbitral 100% argentina para Francia vs. Marruecos en cuartos

Facundo Tello será el juez principal y estará acompañado de Juan Pablo Bellati y Gabriel Chade de asistentes. Darío Herrera será el cuarto árbitro y en el VAR estará Cristian Navarro.

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Facundo Tello dirigirá Francia vs. Marruecos.

Facundo Tello dirigirá Francia vs. Marruecos.

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Por los cuartos de final del Mundial 2026, la FIFA designó una terna 100% argentina para el partido entre Francia y Marruecos que se jugará este jueves a las 16 horario local en el estadio de Boston. Facundo Tello será el referí principal.

Messi se quebró luego del agónico triunfo.
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Además de Tello, estarán Juan Pablo Bellati, como asistente número 1, y Gabriel Chade, como asistente número 2. De cuarto árbitro estará Darío Herrera, mientras que, en el VAR estará Cristian Navarro.

El partido se disputará el jueves a las 17 y el ganador enfrentará al vencedor entre España y Bélgica.

El cuadro de cuartos de final del Mundial 2026 toma forma

Tras las primeras clasificaciones de Marruecos y Francia, quienes se aseguraron su lugar entre los mejores 8 países del mundo, así queda el cuadro:

  • Marruecos vs. Francia: el primer choque confirmado de los cuartos de final. Los africanos no tuvieron piedad con uno de los dueños de casa, Canadá, y golearon por 3-0 en Houston. En tanto, los franceses pudieron doblegar la férrea defensa guaraní y superaron a Paraguay en Filadelfia.
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