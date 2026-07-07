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7 de julio de 2026 Inicio

Quién es Emam Ashour: ayer preso, hoy figura y sorprendente goleador de Egipto

El mediocampista ofensivo de 28 años se destaca por su juego desfachatado, pero detrás de eso arrastra un pasado con incidentes y polémicas.

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Emam Ashour

Emam Ashour, goleador de Egipto en el Mundial 2026.

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El mediocampista ofensivo de 28 años se transformó en la gran figura de su país y en uno de los máximos artilleros del torneo. Sin embargo, detrás de sus goles y de su juego desfachatado, se esconde un pasado reciente marcado por los escándalos judiciales, peleas a golpes de puño y polémicas decisiones profesionales.

Emam Ashour, una historia de polémicas

Ashour, que actualmente brilla con la camiseta de Al-Ahly, fue protagonista en 2024 de un grave incidente en el que agredió físicamente a un guardia de seguridad de un centro comercial de El Cairo. El futbolista argumentó que el agente no había intervenido cuando la esposa del jugador sufrió acoso por parte de un grupo de personas. La reacción del volante fue desmedida y terminó en la Justicia.

Aunque en un principio fue absuelto, la fiscalía apeló y la Corte de Apelaciones de Al-Giza lo condenó a seis meses de prisión. El escándalo conmovió a Egipto: la gran figura local estaba tras las rejas. Finalmente, tras pasar un tiempo detenido, la defensa de Ashour logró llegar a un acuerdo conciliatorio con la víctima mediante el pago de una indemnización millonaria, lo que le permitió recuperar la libertad y evitar cumplir la totalidad de la pena en la cárcel.

Emam Ashour, figura de Egipto en el Mundial 2026.

Emam Ashour, figura de Egipto en el Mundial 2026.

Ese no fue el único dolor de cabeza que Ashour le dio a los dirigentes de su club y de su selección. Su carácter temperamental ya le había pasado factura en sus últimos dos equipos por graves problemas de indisciplina. Además, tomó una decisión que pocos futbolistas de su nivel adoptarían: le cerró las puertas a Europa.

Después de un breve e irregular paso por Midtjylland de Dinamarca, donde no logró adaptarse, el enganche decidió armar las valijas y regresar a su tierra. Pese a tener ofertas para volver a intentar el salto al Viejo Continente, Ashour prefirió la comodidad y el fervor de Al-Ahly, el club más popular de su país, priorizando su bienestar mental y su cercanía familiar por sobre los flashes de las grandes ligas europeas.

Con el Mundial 2026, el fútbol le dio una nueva oportunidad. Convertido en el conductor y goleador de una Egipto que se anima a jugarle de igual a igual a cualquiera, Ashour cambió las crónicas policiales por las tapas de los diarios deportivos, y sigue con hambre de gloria.

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