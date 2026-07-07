Quién es Mostafa Shobeir, el arquero de Egipto que le atajó un penal a Lionel Messi El futbolista contuvo el remate del capitán de la Selección argentina, en el marco de los octavos de final de la Copa del Mundo. Se desempeña en Al Ahly, uno de los clubes más importantes de África. Por Agregar C5N en









El arquero de Egipto le contuvo un penal a Lionel Messi. X (@EgyptNT_EN)

El arquero de la Selección de Egipto, Mostafa Shobeir, le contuvo un penal al astro argentino Lionel Messi en el marco de los octavos de final del Mundial 2026, por lo que es una de las figuras del partido que se disputa en el Mercedes-Benz Stadium ya que también tuvo otras atajadas clave.

Shobeir se lanzó sobre la izquierda y atajó el remate del capitán de la Selección argentina a los 20 minutos, después de una infracción de Haissem Hassan sobre Nicolás Tagliafico sancionada por el árbitro francés François Letexier.

El arquero de Egipto, que se viralizó debido a su gran desempeño durante el encuentro, tiene 26 años y juega en Al Ahly, una de las instituciones más importantes del fútbol africano. El momento quiebre en su carrera ocurrió en 2023, cuando reemplazó a Mohamed El-Shenawy en la final de la Liga de Campeones de la CAF y fue uno de los jugadores más destacados.