Por qué el VAR anuló el segundo gol de Egipto ante Argentina

Tras una revisión, el árbitro anuló lo que era el 2-0 para el conjunto africano por una infracción cerca del área a Lisandro Martínez en el arranque del contragolpe letal.

El árbitro debió recurrir al VAR para cobrar la falta a Lisandro Martínez

Egipto convirtió el segundo gol en el encuentro frente a la Selección a los 14 minutos del segundo tiempo, pero el VAR actuó y ahogó el grito, por los octavos de final del Mundial 2026 .

La jugada se dio durante un gran contragolpe tras una jugada en ataque de Argentina, sin embargo, en la disputa del balón contra Lisandro Martínez terminaron cometiéndole la falta en el pie derecho.

Si bien en principio no fue percibido por el árbitro principal, y la jugada continuó con una gran contra de un pase entre líneas al fondo del área argentina que terminó interceptando Mostafa Ziko que definió cruzado ante la pobre salida del Dibu Martínez.

Sin embargo, tras el gol el árbitro francés debió anularlo a instancias de VAR: el defensor argentino recibió un pizotón cerca del área propia.

Egipto sorprendió a la Argentina con un gol de cabeza de Yasser Ibrahim. a los 15 minutos. El defensor se elevó dentro del área y conectó de cabeza un centro lanzado desde la izquierda para vencer al arquero argentino y establecer el 1-0 en el duelo por los octavos de final del Mundial 2026.

¡NO VALE EL GOL DE EGIPTO! Por infracción sobre Lisandro Martínez, el francés Letexier anuló el tanto por medio del VAR. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/TSXytvyiQl

En la jugada, Ibrahim le ganó la posición a Lisandro Martínez, que era el encargado de marcarlo dentro del área. El cabezazo salió preciso y dejó sin reacción a Emiliano "dibu" Martínez que no pudo hacer más que mirar pasar la pelota.

Más allá de la ventaja egipcia, el encuentro se juega con mucha intensidad y resulta muy parejo. Argentina busca reaccionar rápidamente, mientras Egipto intenta aprovechar los espacios que aparecen en cada recuperación.

5 minutos después del golpe egipcio, argentina tuvo la oportunidad de empatarlo desde los 12 pasos luego de una falta cometida a Nicolás Tagliafico, pero el arquero Mostafa Shobeir adivinó el palo y le atajó el penal a Lionel Messi.