Lo vivió con todo: la emoción de Lionel Scaloni al cantar el himno argentino en el partido ante Egipto El entrenador de la Selección fue capturado entonando las estrofas de la insignia nacional minutos antes de que arranque el encuentro de octavos de final. Por Agregar C5N en









La emoción del DT en el himno

El entrenador argentino Lionel Scaloni quedó en el centro de las miradas luego de que las cámaras lo capturaran cantando el himno nacional con toda emoción en la previa del encuentro de Argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

Minutos antes del pitazo inicial, las cámaras de la transmisión oficial se posaron sobre las caras de los futbolistas, de la tribuna y luego pasaron al banco de suplentes argentino, donde capturaron un momento de pura intimidad y fervor.

Con los ojos cerrados, el pecho inflado y una evidente carga de emoción, el técnico nacido en Pujato entonó las estrofas del himno nacional a flor de piel, reflejando la enorme tensión y el orgullo que se viven en estas instancias decisivas de la Copa del Mundo.