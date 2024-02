Gerard Piqué, hincha por River: sus recuerdos de Javier Mascherano y su buena relación con Jorge Brito

El exjugador del Barcelona Gerard Piqué afirmó que si le dieran a elegir entre Boca y River se inclinaría por el Millonario: “Sé que hay mucha rivalidad. Siempre me gustó más River porque estuve con Mascherano mucho tiempo y me inculcó la historia y los colores. También conozco al presidente (Jorge Brito), me llevo muy bien con él".