Fuerte enojo en Brasil por las figuras que se ausentaron al funeral de Pelé

La noticia del fallecimiento de Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, causó un inmenso dolor en Brasil. Pero no fue ajena a la polémica que se generó luego de que varias figuras no se presentaran en el funeral llevado a cabo en el estadio de Santos. Entre otros, no estuvieron ídolos como Neymar -quien, además, surgió del mismo club-, Ronaldo o Ronaldinho.