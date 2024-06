Fue verdulero, brilla en San Telmo y lo quiere Racing: la historia de Adrián Fernández

El entrenador es consciente de la necesidad de variantes para afrontar la doble competencia y por eso, miró hacia el fútbol de Ascenso y le llamó la atención el número 10 de San Telmo, Adrián Fernández. Nacido el 20 de mayo de 2001 en el barrio La Saladita de Sarandí, hace tiempo que el joven de 23 años se viene destacando como un jugador distinto dentro de la segunda categoría del fútbol argentino: con 17 partidos de 19 posibles en la espalda y cuatro goles en su haber.

Gustavo Costas Costas consiguió formar un equipo ambicioso para el torneo local y la Sudamericana. Télam

A los 17 se acercó al Candombero y comenzó su carrera allí. "Me llevó un amigo. Vivía al pedo, entonces un amigo me dijo si lo acompañaba. Él había hablado por mí en ese momento, llevé los botines, me probé y después me dijeron que al otro día fuera a jugar un amistoso con Huracán", recordó el futbolista en declaraciones a Clarín.

Pero antes de sus primeros pasos en el club de la Isla Maciel, Fernández trabajaba en el comercio que la familia tenía en Villa Tranquila y ahí fue donde se desempeñó en diferentes roles del negocio: "Siempre fui a darle una mano a mi tía. Gracias a eso pude aprender lo que es ser carnicero, verdulero, repositor, almacenero y me quedó una muy linda experiencia".

Hoy se consolidó como el 10 del Candombero y, por su juego, es comparado con Juan Román Riquelme debido a que es muy hábil con el balón, le gusta pisar la pelota y defenderse de las marcas con movimientos similares, con cadera y brazos aprovechando su gran contextura para evitar ser desplazado.

La situación contractual de Adrián Fernández

El mediocampista tiene contrato hasta diciembre de 2025 con San Telmo y tuvo grandes posibilidades de irse a Defensa y Justicia y Godoy Cruz de Mendoza en el mercado de pases pasado. Para esta próxima ventana de transferencias, Racing fue quien más interesado se mostró en contratar al futbolista pero, también, Huracán, Lanús y hasta Boca lo siguen de cerca.