Fue compañero de Martín Demichelis y terminó preso por incendiar su propia casa La carrera del defensor se interrumpió por un caso judicial. El brasileño no volvió a recuperar su proyección inicial. Por







La decisión de provocar el siniestro estuvo vinculada a la frustración que le generaba una grave lesión de rodilla. Redes sociales

La carrera de Breno Vinicius Rodrigues Borges, conocido simplemente como Breno, quedó marcada por un episodio que poco tuvo que ver con su rendimiento en la cancha. El defensor brasileño, que compartió vestuario con figuras como Martín Demichelis en el Bayern Múnich, fue condenado en el 2012 en Alemania por haber incendiado la casa que alquilaba en un exclusivo barrio de Múnich.

El hecho ocurrió durante la noche del 19 al 20 de septiembre de ese año, cuando el futbolista, entonces de 22 años, prendió fuego a la propiedad ubicada en Grünewald. Según el fallo judicial, el inmueble, completamente destruido por las llamas, debió ser demolido debido a los daños irreparables. La decisión de provocar el siniestro estuvo vinculada a la frustración que le generaba una grave lesión de rodilla.

En el juicio, Breno rompió el silencio para disculparse con el club, el propietario del lugar. Reconoció no haber sido un ejemplo para sus hijos y agradeció que, pese a lo ocurrido, su familia saliera ilesa. El tribunal consideró que, aunque el jugador había consumido alcohol, actuó de forma premeditada, ya que la vivienda estaba vacía tras haber sido desocupada por su familia horas antes.

La defensa solicitó su absolución o, en caso de condena, una pena inferior a dos años para acceder a libertad vigilada. Sin embargo, la justicia dictó tres años y nueve meses de prisión, desestimando el pedido de su abogado, quien alegó que Breno solo contaba con su familia y el fútbol como pilares de vida. Aún así, estuvo 13 meses en prisión.

Breno fútbol bayern Redes sociales El paso de Breno por el fútbol Breno inició su trayectoria profesional en 2007 con el São Paulo de Brasil, destacándose rápidamente como defensor central. Su proyección llamó la atención del Bayern Múnich, que lo incorporó en 2008 con un contrato por cuatro temporadas. Durante su estadía en Alemania, también tuvo un breve paso por el FC Nuremberg en la temporada 2010-2011.

2pu_212eg_l livefutbol.com En 2011 regresó al Bayern, pero su carrera comenzó a verse afectada por las lesiones que limitaron su participación. Luego de cumplir su condena, volvió al São Paulo en 2015 y permaneció en ese club hasta 2017. Posteriormente, defendió los colores del Vasco da Gama entre 2018 y 2021, cerrando así un recorrido marcado tanto por sus momentos deportivos como por el episodio judicial que lo apartó de las canchas en su mejor etapa.