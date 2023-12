Filipe Luis le pidió perdón a Di María por un cruce y mandó al frente a un exjugador de la Selección argentina

En una entrevista con Charla Podcast, el defensor retirado profesionalmente tras su etapa en Flamengo, sorprendió al revelar que el exjugador de la Selección le aconsejó hablarle al rosarino sobre su esposa, Jorgelina Cardoso.

El lamento de Filipe Luis sobre su accionar contra Ángel Di María

“Voy a abrir mi corazón acerca del mayor arrepentimiento de mi carrera. Si hay algo que me arrepiento mucho de haber hecho, y me gustaría volver en el tiempo y no hacerlo de nuevo, fue contra Di María”, se lamentó el exDeportivo La Coruña, entre otros.

Y contó de su accionar del cual se arrepiente: “Llegué al Atlético, íbamos a jugar contra el Real Madrid y Agüero me dijo ‘Filipe, acércate a Di María y háblale de su esposa’. Llegué y le dije ‘tu esposa no se qué’ y dije el nombre de su mujer. Y ahí me miró, cabizbajo, ese partido marqué y le gané todo. Y a él realmente no le fue bien. Llegué a mi casa y me arrepentí tanto. Di María, mil disculpas amigo, perdón por haberte hecho eso”.

Filipe Luis jugó en el Atlético de Madrid en dos periodos, en 2010/14 y 2015/19, donde en la primera de esas etapas compartió equipo con Agüero.