Video: el golazo de Lionel Messi para el 1-0 de Argentina frente a Argelia El capitán de la Selección sacó un potente zurdazo desde afuera del área y abrió el marcador a los 17 minutos del primer tiempo. Por Agregar C5N en









Messi, a punto de sacar el zurdazo.

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, abrió el marcador frente a Argelia a los 17 minutos del primer tiempo, en el partido debut de la fase de grupos del Mundial 2026. El delantero sacó un potente zurdazo desde afuera del área y destrabó un compromiso que se mostraba complejo.

La jugada decisiva nació en las inmediaciones del territorio rival. El astro rosarino recibió el balón, se acomodó para su pierna hábil y remató con fuerza. La pelota ingresó con precisión junto al poste, sin posibilidades para el arquero africano.

Embed ¡GOOOL DE ARGENTINA! Leo Messi hace una de las suyas y clava un golazo para abrir el marcador



Argentina 1-0 Argelia | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/NeLLkP0nNn con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/rv8GRxFb4S — telefe (@telefe) June 17, 2026 El tanto llegó en un momento oportuno, debido a que el planteo táctico de Argelia apostaba a la extrema solidez defensiva y a la reducción de espacios. Hasta ese momento le habían anulado un gol a cada equipo por posición fuera de juego.

Con la ventaja a su favor, la escuadra albiceleste sumó la tranquilidad necesaria para manejar el ritmo de las acciones con mayor fluidez.