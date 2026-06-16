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16 de junio de 2026 Inicio

Video: el golazo de Lionel Messi para el 1-0 de Argentina frente a Argelia

El capitán de la Selección sacó un potente zurdazo desde afuera del área y abrió el marcador a los 17 minutos del primer tiempo.

Por
Messi

Messi, a punto de sacar el zurdazo.

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, abrió el marcador frente a Argelia a los 17 minutos del primer tiempo, en el partido debut de la fase de grupos del Mundial 2026. El delantero sacó un potente zurdazo desde afuera del área y destrabó un compromiso que se mostraba complejo.

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La jugada decisiva nació en las inmediaciones del territorio rival. El astro rosarino recibió el balón, se acomodó para su pierna hábil y remató con fuerza. La pelota ingresó con precisión junto al poste, sin posibilidades para el arquero africano.

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El tanto llegó en un momento oportuno, debido a que el planteo táctico de Argelia apostaba a la extrema solidez defensiva y a la reducción de espacios. Hasta ese momento le habían anulado un gol a cada equipo por posición fuera de juego.

Con la ventaja a su favor, la escuadra albiceleste sumó la tranquilidad necesaria para manejar el ritmo de las acciones con mayor fluidez.

Messi gol Argelia

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