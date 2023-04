Ferro vs. Chaco For Ever, por Zona B - Fecha 10 de Argentina - Primera Nacional

Chaco For Ever y Ferro se enfrentarán en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverry el próximo miércoles 12 de abril, en el encuentro correspondiente a la fecha 10 de la zona B del torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2023.

Ferro viene de caer por 1 a 2 frente a Independiente Mdz.. Ha empatado 2 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, y .

Chaco For Ever perdió ante Racing (Cba) por 0 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 derrota y 3 empates gol y .

El último mano a mano en este certamen fue el 27 de junio, en el torneo Argentina - Primera Nacional 2022, y sellaron un empate en 0.

Horario Ferro y Chaco For Ever, según país

