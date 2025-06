Explotó la bomba: "Lionel Messi tiene decidido" jugar en un club argentino a partir de diciembre

“Hoy Lionel Messi tiene decidido venir a jugar a Newell’s en diciembre”, reveló Flavio Azzaro en su programa de streaming AZZ. Y agregó que “tienen que darse las circunstancias, porque hay cuestiones políticas, hay elecciones en Newell’s, hay que armar un operativo”.

Messi Redes sociales

Pero no vendría solo, ya que tiene que venir con toda su familia: “los pibes hoy se bancarían venir a vivir a la Argentina, que capaz serían seis meses". “Hoy Messi lo tiene decidido, hay que ver si se lleva a cabo. Se tienen que dar un montón de cosas. No me animo a decir que se va a dar, pero la decisión hoy está", sumó.

Además, esto se da en medio de los rumores que indican que Messi está enojado con David Beckham. “Está un poco fastidioso por la salida de Martino y ahora se salió a hablar de la salida de Mascherano. Eso no le gustó nada”, indicó el exjugador Maximiliano Estévez. ¿Vuelve a Argentina?

Mientras Di María se puso la de Rosario Central, Messi posó con una camiseta del fútbol argentino: no es Newell's

La vuelta de Ángel Di María a Rosario Central causó un gran impacto en todo el país, ya que se trata de uno de los mejores jugadores de la historia de nuestro país. Sin embargo, el mismo día que se anunció su regreso, Lionel Messi encendió las redes sociales con una foto en la que posaba con una camiseta del fútbol argentino.

Pero lo curioso es que la remera no era de Newell's Old Boys, sino que el astro rosarino estaba sosteniendo la camiseta de Barracas Central. Esto sucedió porque Iván Tapia, hijo del presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y jugador del Guapo, viajó hasta Miami para encontrarse con el "10" en los campos de entrenamiento del Inter Miami.

messi barracas.avif

“Sos de otro planeta. Gracias por todo. No habrá otro igual”, escribió Tapia, quien es figura del conjunto que dirige Rubén Darío Insúa. La postal rompió las redes, ya que se podía ver a un Messi sonriente, con una camiseta que no es la del club de sus amores. Tapia, al igual que otros jugadores de Barracas, había viajado a Estados Unidos tras su eliminación en el Torneo Apertura.