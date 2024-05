Escándalo en la Copa Argentina: los futbolistas de Newell's y Deportivo Riestra terminaron a las piñas

Tras el encuentro, según consignó el diario Olé el arquero del equipo santafesino, Lucas Hoyos, expresó que intentó frenar el intercambio de trompadas: "Traté de separar. Al haber tantos jugadores hubo tumulto y se agrede".

Por su parte el entrenador de Deportivo Riestra, Cristian Fabbiani, expuso su incertidumbre por el motivo de la pelea. "Cuando terminó el partido me metí, no sé qué pasó. No puedo dar una opinión. No sé qué sucedió. Se metió la Policía cuando no se tenía que meter", expresó.

Tras el final del partido, los jugadores de ambos equipos se pelearon y desataron un momento lamentable.

Nuevo récord en el fútbol argentino: Mateo Apolonio, de Riestra, debutó a los 14 años

El mediocampista Mateo Apolonio se convirtió en el futbolista más joven en debutar en el fútbol argentino: a los 14 años y 28 años, el jugador de Deportivo Riestra tuvo su estreno en la derrota 1-0 frente a Newell's, en un partido correspondiente a los 16avos de final de la Copa Argentina 2024.

A los 39 minutos del segundo tiempo, el entrenador del Blanquinegro, Cristian Fabbiani, decidió que el chico categoría 2010 ingresara y tuviera su presentación profesional al reemplazar a Gonzalo Bravo.

Apolonio, que integra el plantel de la Novena División de Riestra, llegó a este duelo en Entre Ríos debido a que Fabbiani decidió utilizar una formación alternativa, integrada por suplentes y juveniles. Por lo pronto, con la camiseta número 25 tuvo su aparición, aunque no pudo tocar ninguna pelota durante su tiempo en cancha.