Es hijo de un finalista de la Selección argentina en 2014 y ahora fue campeón en un equipo de Europa

Su equipo, el Infantil A, está en el tramo final del campeonato y peleando el título con el Real Madrid. Pero Benjamín ya sabe lo que es salir campeón: lo consiguió en el torneo juvenil MICFootball, que se celebró entre marzo y abril de este año, y donde el Colchonero se impuso en las categorías Sub 14, Sub 15 y Sub 16.

Augusto Fernández y su hijo Benjamín Instagram @augusto12fernandez

El paso por el fútbol de Augusto Fernández

El mediocampista Augusto Fernández debutó en River el 29 de enero de 2006, en la victoria 5 a 0 ante Tiro Federal. Gracias a su buen rendimiento, llamó la atención de varios clubes extranjeros y, tras algunos problemas con su pasaporte comunitario, en agosto de 2009 fue transferido al Saint-Étienne francés.

Volvió al fútbol argentino al año siguiente, esta vez para sumarse a Vélez Sarsfield. Allí se convirtió en figura: destapó su lado goleador, llegó a las semifinales de la Copa Libertadores 2011 y ese mismo año salió campeón del Torneo Clausura. Se fue de Liniers en agosto de 2012, cedido al Celta de Vigo.

Luego pasó por el Atlético de Madrid, donde fue subcampeón de la UEFA Champions League. También pasó por el Beijing Renhe FC de China y, después de seis meses sin equipo, llegó al Cádiz en junio de 2020. Se retiró como capitán el 21 de mayo del año siguiente.

Augusto Fernández en la Selección argentina Instagram @augusto12fernandez

En paralelo y desde 2011, tuvo varias convocatorias a la Selección argentina. Debutó en el Superclásico de las Américas que se jugó ante Brasil el 14 de septiembre de ese mismo año. Alejandro Sabella lo convocó para las Eliminatorias y lo llevó al Mundial de Brasil 2014. Dos años después, jugó la Copa América Centenario.