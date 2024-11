Era "mejor que Cristiano Ronaldo", pero terminó dedicándose al cine para adultos

Páim y CR7 compartieron las inferiores del Sporting Lisboa entre 1997 y 2002. "No ha habido nadie como yo, con la misma calidad. Cristiano, con todo su esfuerzo y trabajo, llegó al nivel que se merece. Si yo hubiese tenido la misma entrega y compromiso, hubiese sido mejor que él. Me parecía más a Ronaldinho. En ese momento era mejor que Cristiano Ronaldo. Creo que debería darme uno de sus balones de oro", aseguró a SunSport.

Sin embargo, mientras el "Bicho" se convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo, Páim no logró hacer pie en Primera División. Su rendimiento no fue el esperado y, después de 10 años de carrera donde pasó a préstamo por distintos clubes, se retiró en 2017. Dos años después fue detenido por posesión y venta de cocaína; lo liberaron al año siguiente por falta de mérito.

"Aprendí que lo que se consigue fácil no es bueno para la vida y no podía seguir en ese estilo de vida, tenía que trabajar. La cárcel no era un lugar para un niño como yo, mi vida es mucho más tranquila ahora", contó tras su liberación, y confesó: "Me gustaría participar en una película porno. Haría realidad uno de mis sueños". Hoy Páim se dedica al cine para adultos y promociona sus videos en redes sociales.

Fábio Páim, exfutbolista portugués Instagram @paim_77

La historia de Fábio Paím

Fábio Páim nació en Estoril, Portugal, el 15 de febrero de 1988. De chico mostró un gran talento para el fútbol y jugó en la Academia del Sporting Lisboa, donde estaba becado, y se formó junto a Cristiano Ronaldo. En 2007 se fue a préstamo al CD Olivais e Moscavide y luego fue nuevamente cedido al FC Paços de Ferreira, club con el que debutó en Primera División en la temporada 2008-2009.

Aunque su desempeño no fue sobresaliente, a mediados de 2008 fue comprado por el Chelsea, pero tampoco allí rindió como se esperaba. Estuvo en Inglaterra apenas cuatro meses, siempre jugando en Reserva, hasta que a fines de ese año volvió a Portugal para sumarse a préstamo al plantel del Rio Ave FC. Pasó por clubes de Luxemburgo, Brasil, Qatar, la Tercera División de Portugal y la liga amateur brasileña antes de retirarse definitivamente en 2017.

Dos años después, en 2019, la Policía Nacional de Portugal lo detuvo por posesión y venta de cocaína, y pasó unos meses en la cárcel de Caixas. Recuperó su libertad un año más tarde por falta de mérito. Desde ese momento decidió enfocarse en su carrera como actor porno, la que mantiene en la actualidad.