El futbolista que salió campeón con Independiente, jugó en Europa y ahora vende hamburguesas

El exvolante surgió de las inferiores del Rojo, club con el que debutó en 2001 y salió campeón del Torneo Apertura 2002. En 20 años de carrera, pasó por casi todas las categorías del fútbol argentino. "Solo me faltó jugar en la C y la D. Los chicos me decían: '¡Hay que tener ganas de seguir jugando en estos torneos, eh!', y yo les explicaba que para mí el fútbol es mi vida", expresó a TN.

Ríos se retiró definitivamente en 2021 mientras jugaba para Huracán Las Heras, equipo mendocino que actualmente compite en el Torneo Federal A, y ahora está completamente dedicado a su proyecto gastronómico. "Me ayuda a tener la cabeza ocupada porque el destrato y la inestabilidad del fútbol no me dejan tranquilo. Me gustaría estar más cerca de los chicos que del profesionalismo puro", explicó.

De campeón con Independiente a vender hamburguesas: la historia de Toti Ríos

Leonel "Toti" Ríos debutó en la primera de Independiente en 2001 bajo la dirección técnica de Américo "Tolo" Gallego. Con ese equipo salió campeón del Torneo Apertura 2002. "Como Racing venía de salir campeón en 2001, a nosotros no nos quedaba otra que ganar el torneo. En la cancha de River ganamos el clásico en un partido increíble y eso nos motivó a salir campeones", recordó el exjugador.

Tras la consagración, Ríos pegó el salto al fútbol europeo. "Me hubiera gustado seguir en Independiente pero le dimos el poder a gente que no obró de la mejor manera. Yo era muy pibe y había cosas que no entendía. Si me agarraban maduro todo hubiera sido diferente. Me fui a jugar al Almería de la segunda división de España y me costó mucho porque me sentía solo", explicó.

A lo largo de su carrera tuvo breves pasos por Italia, Grecia, Colombia y Venezuela; en Argentina, jugó en Arsenal, Rosario Central, Vélez Sarsfield, Olimpo de Bahía Blanca, Godoy Cruz y Brown de Adrogué. Durante los últimos años de su trayectoria pasó por varios clubes del ascenso.

Ya alejado del fútbol, se asoció con el exfutbolista Daniel "Rolfi" Montenegro y otro socio para abrir varias franquicias de la famosa cadena de hamburguesas que publicita el arquero de la Selección argentina. "Ahora recorro los locales que tenemos de Mostaza y espero todos los días la promoción de 'Dibu' Martínez, que le sale bárbaro", afirmó.