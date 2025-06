Enzo Pérez reveló por qué salió en el debut de River en el Mundial de Clubes: "No me sentía para seguir"

En diálogo con la prensa tras el triunfo 3-1 de River sobre Urawa Red Diamonds por la primera fecha del grupo E del Mundial de Clubes, Pérez reconoció el inconveniente físico que sufrió: "Sentí un calambre en los tibiales de las dos piernas. No me sentía para seguir jugando y al no estar bien, hay que ser compañero con la gente que está afuera y preferí que esté otro compañero con el 100%".

Embed "NO ME SENTÍA BIEN PARA SEGUIR JUGANDO" Enzo Pérez se refirió a la molestia por la que tuvo que ser reemplazado en el partido ante Urawa Reds.



Por su parte, el entrenador Marcelo Gallardo expuso una comunicación que mantuvo con el futbolista y cuestionó el campo de juego. del estadio Lumen Field de Seattle, donde se jugó el encuentro. "Me manifestó que la cancha estaba bastante dura y seca y no dejaba fluir el juego. Hubo muchos con calambres, no solamente de nuestro equipo sino también del rival. La cancha no ayudó para el juego, en ese sentido", advirtió.

Ahora, se espera por la evolución del mediocampista de 39 años de cara a la segunda fecha del grupo E del torneo en Estados Unidos, en la que River enfrentará a Rayados de Monterrey el sábado desde las 22. Luego, el equipo de Núñez cerrará su participación en la fase de grupos contra Inter de Milán en Seattle.