6 de octubre de 2026 Inicio
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Encuesta: la audiencia de C5N eligió la Selección Ideal histórica de Messi

En su inolvidable carrera, el 10 compartió equipos con más de 180 jugadores en amistosos internacionales, Copas América, Eliminatorias y Mundiales, pero ¿quiénes fueron los que mejor lo acompañaron?

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El equipo de la final de Qatar solo sufriò dos cambios: Montiel por Molina y Paredes por De Paul.

El equipo de la final de Qatar solo sufriò dos cambios: Montiel por Molina y Paredes por De Paul.

Esta noche, Lionel Messi le pondrá punto final a su historia en la Selección. En su inolvidable carrera, el 10 compartió equipos con más de 180 jugadores en amistosos internacionales, Copas América, Eliminatorias y Mundiales, y logró formar sociedades legendarias con cracks de distintas épocas, pero ¿quiénes fueron los que mejor lo acompañaron?

Neymar junto a Lionel Messi.
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Durante las últimas semanas, desde la cuenta de Instagram de C5N lanzamos una encuesta para tratar de formar la Selección Ideal. Con los resultados a mano, los miles de votos recibidos muestran una señal clara: la Scaloneta se metió para siempre en el corazón de los argentinos.

Todos los compañeros de la Selección Ideal, y por supuesto su entrenador, formaron parte del exitoso ciclo que terminó coronándose con dos Copas América, el Mundial 2022 y el subcampeonato en 2026.

De hecho, tres de los compañeros con mayor cantidad de minutos con Leo en la Albiceleste (Javier Mascherano, Sergio Agüero y Sergio Romero) no pudieron romper la supremacía scalonista. Y pese a que Javier Zanetti y Juan Román Riquelme estuvieron cerca de dar un batacazo, tampoco les alcanzó.

Los resultados de la encuesta

Algunos sacaron una ventaja indescontable, como Dibu Martínez y Cuti Romero, en otros casos la disputa se dio entre compañeros como en los casos de Leandro Paredes vs. Rodrigo De Paul o Julián Álvarez vs. Lautaro Martínez.

La encuesta proponía cuatro opciones para cada puesto. Y pese a la cantidad de variantes en las características futbolísticas, el equipo elegido es casi la misma formación titular que se consagró en la final del Mundial Qatar 2022 frente a Francia, con las únicas excepciones de Montiel (jugó Nahuel Molina) y Paredes (arrancó Rodrigo de Paul).

Dibu Martínez, imbatible

Esperable, fue uno de los puestos que se definíó por mayor diferencia. Emiliano Martínez se quedó con el 81% de los votos, muy por delante de Armani 7% y Abbondanzieri 7%.

Montiel sacó ventaja

El lateral de River se impuso con claridad a un histórico de la Selección: Javier Zanetti. Fue 41% a 32%. Detrás de ellos Nahuel Molina (23%).

Cuti, otro que arrasó

El defensor central Cristian Romero ganó la elección de punta a punta: obtuvo el 84% de los votos, dejando en segundo lugar a Roberto Ayala (11%).

Otamendi polarizó con Licha

El central de River se impuso con el 53% a su compañero Lisandro Martínez, que se quedó con el 42%.

Tagliafico, un baluarte en el lateral izquierdo

El jugador del Olympique de Lyon sacó una considerable ventaja en su puesto. Segundo quedó Juan Pablo Sorín, con el 19%.

Mac Allister la dio vuelta

Después de un comienzo en desventaja, el jugador de Liverpool comenzó a crecer y logró torcer la elección. Enfrente estaba una leyenda: Juan Román Riquelme. El resultado final: 53% a 37%.

Paredes dio el batacazo

El volante central de Boca logró imponerse en un final ajustado a un histórico de la Scaloneta: Rodrigo de Paul. Fue 45% a 39%.

Enzo, firme en el mediocampo

De principio a fin, el volante de Manchester City ganó con holgura en su puesto (71%).

Ángel Di María, infaltable

Fue el compañero que compartió más minutos con Messi en la Selección. Con el 74% de los votos, Angelito se metió de lleno en el 11 de la Selección Ideal.

Julián Álvarez, por una cabeza a Lautaro

El puesto del goleador tuvo el duelo más cerrado. Julián Álvarez 45% se impuso en el mano a mano a Lautaro Martínez (44%). Lejos quedó en tercer lugar Gonzalo Higuaín 7%.

El DT, un voto cantado

Teniendo en cuenta la inclinación por los jugadores del ciclo de Lionel Scaloni, resultaba obvio que el entrenador debía imponerse por amplio margen. Y así fue: se llevó el 82% de los votos. Lo secundó Diego Maradona, con el 13%.

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