Encuesta: la audiencia de C5N eligió la Selección Ideal histórica de Messi

En su inolvidable carrera, el 10 compartió equipos con más de 180 jugadores en amistosos internacionales, Copas América, Eliminatorias y Mundiales, pero ¿quiénes fueron los que mejor lo acompañaron?

El equipo de la final de Qatar solo sufriò dos cambios: Montiel por Molina y Paredes por De Paul.

Esta noche, Lionel Messi le pondrá punto final a su historia en la Selección . En su inolvidable carrera, el 10 compartió equipos con más de 180 jugadores en amistosos internacionales, Copas América, Eliminatorias y Mundiales, y logró formar sociedades legendarias con cracks de distintas épocas, pero ¿quiénes fueron los que mejor lo acompañaron?

La emoción de Neymar por la despedida de Messi: "Gracias por hacerme amar aún más el fútbol"

Durante las últimas semanas, desde la cuenta de Instagram de C5N lanzamos una encuesta para tratar de formar la Selección Ideal. Con los resultados a mano, los miles de votos recibidos muestran una señal clara: la Scaloneta se metió para siempre en el corazón de los argentinos.

Todos los compañeros de la Selección Ideal, y por supuesto su entrenador, formaron parte del exitoso ciclo que terminó coronándose con dos Copas América, el Mundial 2022 y el subcampeonato en 2026.

De hecho, tres de los compañeros con mayor cantidad de minutos con Leo en la Albiceleste (Javier Mascherano, Sergio Agüero y Sergio Romero) no pudieron romper la supremacía scalonista. Y pese a que Javier Zanetti y Juan Román Riquelme estuvieron cerca de dar un batacazo, tampoco les alcanzó.

Algunos sacaron una ventaja indescontable, como Dibu Martínez y Cuti Romero, en otros casos la disputa se dio entre compañeros como en los casos de Leandro Paredes vs. Rodrigo De Paul o Julián Álvarez vs. Lautaro Martínez.

La encuesta proponía cuatro opciones para cada puesto. Y pese a la cantidad de variantes en las características futbolísticas, el equipo elegido es casi la misma formación titular que se consagró en la final del Mundial Qatar 2022 frente a Francia, con las únicas excepciones de Montiel (jugó Nahuel Molina) y Paredes (arrancó Rodrigo de Paul).

Dibu Martínez, imbatible

Esperable, fue uno de los puestos que se definíó por mayor diferencia. Emiliano Martínez se quedó con el 81% de los votos, muy por delante de Armani 7% y Abbondanzieri 7%.

Montiel sacó ventaja

El lateral de River se impuso con claridad a un histórico de la Selección: Javier Zanetti. Fue 41% a 32%. Detrás de ellos Nahuel Molina (23%).

Cuti, otro que arrasó

Redes sociales

El defensor central Cristian Romero ganó la elección de punta a punta: obtuvo el 84% de los votos, dejando en segundo lugar a Roberto Ayala (11%).

Otamendi polarizó con Licha

Redes sociales

El central de River se impuso con el 53% a su compañero Lisandro Martínez, que se quedó con el 42%.

Tagliafico, un baluarte en el lateral izquierdo

Instagram: /tagliafico3

El jugador del Olympique de Lyon sacó una considerable ventaja en su puesto. Segundo quedó Juan Pablo Sorín, con el 19%.

Mac Allister la dio vuelta

@Argentina

Después de un comienzo en desventaja, el jugador de Liverpool comenzó a crecer y logró torcer la elección. Enfrente estaba una leyenda: Juan Román Riquelme. El resultado final: 53% a 37%.

Paredes dio el batacazo

Getty Images

El volante central de Boca logró imponerse en un final ajustado a un histórico de la Scaloneta: Rodrigo de Paul. Fue 45% a 39%.

Enzo, firme en el mediocampo

NA

De principio a fin, el volante de Manchester City ganó con holgura en su puesto (71%).

Ángel Di María, infaltable

Télam

Fue el compañero que compartió más minutos con Messi en la Selección. Con el 74% de los votos, Angelito se metió de lleno en el 11 de la Selección Ideal.

Julián Álvarez, por una cabeza a Lautaro

Redes sociales

El puesto del goleador tuvo el duelo más cerrado. Julián Álvarez 45% se impuso en el mano a mano a Lautaro Martínez (44%). Lejos quedó en tercer lugar Gonzalo Higuaín 7%.

El DT, un voto cantado

AP

Teniendo en cuenta la inclinación por los jugadores del ciclo de Lionel Scaloni, resultaba obvio que el entrenador debía imponerse por amplio margen. Y así fue: se llevó el 82% de los votos. Lo secundó Diego Maradona, con el 13%.