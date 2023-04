En medio de la crisis de Independiente, Omar De Felippe asume como DT

Como técnico, el exfutbolista y veterano de Malvinas logró el ascenso a Primera División con tres clubes diferentes: Olimpo de Bahía Blanca en 2010, Quilmes en 2012 y el propio Independiente en 2014. También dirigió a Emelec, Vélez, Newell's, Atlético Tucumán y Platense.

Su primer paso por el Rojo comenzó en agosto de 2013, cuando reemplazó a Miguel Ángel Brindisi a partir de la fecha 5 de la B Nacional. En ese momento el equipo estaba en zona de descenso directo a la B Metropolitana, pero terminó la temporada en el tercer puesto y consiguió el ascenso a Primera División en el repechaje.

Crisis en Independiente: Doman apuntó contra la Comisión Directiva tras su renuncia

En plena crisis en Independiente, Fabián Domán apuntó contra la Comisión Directiva tras su sorpresiva renuncia. El presidente saliente del club de Avellaneda aseguró que no es un títere del PRO. Además, dijo que "había gente de la comisión encargada de conseguir los recursos y no están, no se consiguieron".

En díalogo con Jorge Rial por Argenzuela en Radio 10, Fabián Domán expresó que "muchas cosas hicieron que renuncie a Independiente, creo que hay multicausas, una fue la falta de apoyo económico". Además, expresó su simpatía para con los seguidores del club: "los hinchas están muy insatisfechos".

"La realidad es que no doy más. Mi familia me acompaño día a día, pero no doy más. Yo no puedo ser el títere de nadie, la realidad es que no lo sería", explicó Doman. El periodista, que había ganado las elecciones por amplio margen en octubre del año pasado, comunicó su sorpresiva salida de Independiente a través de sus redes sociales con una extensa carta.

"Yo tengo la conciencia muy limpia, tomo decisiones y digo la verdad, al menos la mía. Puedo estar equivocado, pero siempre me maneje así, no me escondo", concluyó.