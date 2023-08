En medio del escándalo, apareció un video nunca visto del beso de Rubiales a Jenni Hermoso

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTendenciasEnX%2Fstatus%2F1696149954476052543&partner=&hide_thread=false Nuevo video muestra los momentos antes y posteriores al polémico beso entre Luis Rubiales y Jennifer Hermoso. pic.twitter.com/RbJ4TcXvn7 — Tendencias En (@TendenciasEnX) August 28, 2023

Tras pocos instantes, Rubiales besó en la boca a Hermoso, lo que provocó una ola de críticas, incluso del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez: "Las jugadoras lo han hecho todo para ganar, pero ha habido algunos comportamientos como el del señor Rubiales que si manifiestan algo es que en nuestro país queda mucho camino por recorrer en materia de igualdad y respeto entre mujeres y hombres".

En este sentido, el presidente de la RFEF reconoció su mala acción. "Seguramente me he equivocado, fue un momento de máxima efusividad. Tengo que aprender de esto y que cuando uno es presidente de una institución tan importante como la Federación tiene que tener más cuidado", admitió.

Hermoso, por su parte, enfatizó que el beso no fue consentido: "Quiero aclarar que tal como se vio en las imágenes, en ningún caso consentí el beso que me propinó y, por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho".