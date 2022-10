En medio del dolor, Flavio Azzaro reveló la receta para que Racing salga campeón

La sorpresa del presidente de Racing: "No pensé que iba a patear Galván"

"Racing necesita de gente que sepa de Racing como se yo por ejemplo. Yo lo sacó campeón a Racing" aseguró. Además agregó que hay pocas personas como él "hayan caminado, se hayan preparado y sepan, canten tantas cosas, lo vivan y lo entiendan al club".

Sobre el final del video, y mostrándose dolido, el periodista aseguró que "no voy a ser presidente de Racing", porque hay muchas personas que no lo quieren en el club: "Muchos de esos que me odian, yo estoy convencido que son los grandes responsables de 'casinclub', de los 35 años sin salir campeón, de los aplausos a los estúpidos que nos dejan mal parados".

Violentos pasacalles en Racing contra Gago, Copetti y el plantel

Luego de la derrota por 2 a 1 ante River que dejó a Racing a las puertas de la obtención del campeonato, las inmediaciones del Estadio Presidente Perón, en Avellaneda, amanecieron erepletas de violentos pasacalles contra el plantel.

Este jueves, en el retorno del equipo a los entrenamientos de cara al partido desempate ante Tigre del 2 de noviembre, en las cercanías del Cilindro se hicieron presentes los fuertes mensajes. "La camiseta de Racing es para valientes", expresaba uno de los pasacalles. "Los cobardes no hacen la historia", se leía en otro. Los carteles ya fueron descolgados por decisión policial.