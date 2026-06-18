18 de junio de 2026 Inicio
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Participante del Mundial 2026: así es la historia de Nueva Zelanda y su independencia

El país oceánico volvió a una Copa del Mundo y tiene detrás una historia política muy diferente a la de muchas otras naciones.

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Conocé sobre la historia de este país que juega el Mundial 2026.

Conocé sobre la historia de este país que juega el Mundial 2026.

  • Nueva Zelanda está disputando su tercera Copa del Mundo.
  • Debutó en el Mundial 2026 con un empate 2-2 ante Irán y sumó un punto importante en el Grupo G.
  • Su independencia se desarrolló de manera gradual y sin conflictos armados, luego de formar parte del Imperio Británico.
  • La autonomía del país se consolidó con el Estatuto de Westminster en 1947 y hoy cuenta con pleno control sobre sus leyes y gobierno.

Nueva Zelanda volvió a decir presente en una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia. Esta es apenas su tercera participación en el certamen. La primera vez fue en España 1982, donde perdió los tres partidos de la fase de grupos y quedó eliminada en la primera ronda. Regresó en Sudáfrica 2010 y tuvo una actuación sorprendente al empatar sus tres encuentros ante Eslovaquia, Italia y Paraguay, pese a terminar invicto no pudo avanzar a octavos de final.

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Su debut en esta edición fue con empate ante Irán por el grupo G. En un partido con muchas situaciones de gol los oceánicos igualaron 2-2 contra los asiáticos. Elijah Just fue el autor de los dos goles y se convirtió en el primer neozelandés en anotar un doblete en un Mundial. El punto conseguido y el resultado que se dio en el otro partido del grupo les permite ilusionarse con la clasificación.

El 11 de Nueva Zelanda en el debut vs. Irán.

El 11 de Nueva Zelanda en el debut vs. Irán.

Más allá del fútbol, Nueva Zelanda tiene una historia política particular. Aunque hoy es un país independiente y soberano, durante muchos años formó parte del Imperio Británico. A diferencia de otras naciones, su proceso de autonomía fue gradual y se desarrolló mediante acuerdos y reformas institucionales, sin enfrentamientos armados ni grandes conflictos internos.

Así es la historia de independencia de Nueva Zelanda

Uno de los pasos más importantes ocurrió en 1907, cuando Nueva Zelanda dejó de ser una colonia y pasó a convertirse en un Dominio del Imperio Británico. Este cambio le permitió tener un mayor control sobre sus asuntos internos y una participación más activa en la toma de decisiones del gobierno. Aun así, el Reino Unido continuó teniendo influencia en algunos aspectos de la política exterior y constitucional del país.

Con el paso de los años, las autoridades neozelandesas buscaron ampliar gradualmente su autonomía política y legislativa. El momento decisivo llegó en 1947, cuando el país adoptó oficialmente el Estatuto de Westminster, una norma impulsada por el Parlamento británico que permitía a varios territorios de la Commonwealth (una asociación de paises con vínculo con el Reino Unido) ejercer plena independencia legislativa. Desde ese momento, Nueva Zelanda pudo aprobar y modificar sus propias leyes sin necesidad de la intervención británica.

Nueva Zelanda celebra la independencia de 1947.

Nueva Zelanda celebra la independencia de 1947.

Actualmente, Nueva Zelanda es un Estado plenamente independiente con control total sobre sus leyes, su política exterior y su sistema de gobierno. Aunque comparte al monarca británico como jefe de Estado, esta figura cumple un rol principalmente simbólico y no interviene en las decisiones políticas del país. La independencia neozelandesa se consolidó a través de una serie de reformas que fortalecieron sus instituciones y ampliaron sus facultades, en un proceso que se desarrolló de manera pacífica y sin conflictos bélicos.

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