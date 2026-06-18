Baja sorpresiva en el Mundial 2026: Canadá le niega el ingreso a un futbolista sospechado por apuestas ilegales El jugador se suma al caso de Thomas Partey, de Ghana. Los detalles de la decisión. Por Agregar C5N en









Podrá volver a jugar recién en el cierre de la fase de grupos. Redes sociales

Elye Wahi, delantero de Costa de Marfil, no podrá disputar el partido ante Alemania por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026 en Toronto. Las autoridades de Canadá le negaron el permiso de ingreso al país debido a una causa abierta en Francia por presunta corrupción deportiva vinculada a apuestas ilegales.

La Federación Marfileña confirmó la situación a través de un comunicado oficial: "La FFI informa que el jugador no podrá realizar el desplazamiento de la delegación a Canadá. De hecho, las autorizaciones administrativas necesarias para su entrada en el territorio canadiense no han podido obtenerse en esta etapa. Elye Wahi permanecerá por tanto en Estados Unidos a la espera del regreso del equipo".

La investigación que pesa sobre Wahi en Francia se origina en una amonestación que recibió en el minuto 35 de un partido de Ligue 1 entre Nice y Metz disputado el 17 de mayo, presuntamente acompañada por apuestas consideradas sospechosas por las autoridades.

La baja llega en un momento muy importante para el seleccionado africano. Wahi había sido titular en el debut con victoria 1-0 sobre Ecuador y era uno de los candidatos a repetir en el equipo frente a Alemania. Podrá volver a jugar recién en el cierre de la fase de grupos, cuando Costa de Marfil enfrente a Curazao en Filadelfia.

Thomas Partey, otro que no pudo ingresar a Canadá en el Mundial 2026 Wahi se convierte así en el segundo futbolista al que Canadá le niega el ingreso para disputar un partido del torneo. El primero fue Thomas Partey, mediocampista de Ghana, quien tampoco pudo estar en el debut de su selección por una causa de abuso sexual que pesa en su contra en el exterior.

Redes sociales Ambos casos instalan un precedente inédito en la historia de los Mundiales, ya que la política migratoria canadiense opera con independencia de la competencia deportiva y no hace excepciones para jugadores involucrados en procesos judiciales activos, independientemente de la naturaleza de los cargos.