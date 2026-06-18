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18 de junio de 2026 Inicio

La buena noticia que recibió Scaloni para el segundo partido de Argentina en el Mundial 2026

Una pieza clave del equipo argentino encendió la ilusión antes del próximo desafío, aunque todavía queda una decisión importante por resolver.

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El entrenador encara los entrenamientos con mucho optimismo

El entrenador encara los entrenamientos con mucho optimismo, de cara al próximo duelo mundialista.

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La Selección argentina recibió una noticia positiva de cara al segundo desafío del Mundial 2026: el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico evoluciona favorablemente de su lesión muscular y aumentan las posibilidades de que pueda estar disponible ante Austria. El futbolista de Olympique de Lyon quedó afuera del debut frente a Argelia, pero el cuerpo técnico de Lionel Scaloni mantiene el optimismo por su pronta recuperación.

Podrá volver a jugar recién en el cierre de la fase de grupos.
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El defensor sufrió una molestia en el sóleo de la pierna izquierda que generó preocupación dentro del plantel argentino antes del inicio de la competencia. Sin embargo, en las últimas horas los controles médicos y la evolución física mostraron señales alentadoras, por lo que el entrenador analiza su posible regreso.

Durante el estreno mundialista, Facundo Medina ocupó el lateral izquierdo y respondió con una actuación sólida en la victoria por 3-0 ante Argelia, partido en el que Lionel Messi marcó un triplete y lideró el arranque del campeón del mundo en la competencia.

Aunque la recuperación de Tagliafico avanza, el cuerpo técnico de la Albiceleste no tomará riesgos. La prioridad de Scaloni será contar con el jugador solamente si está en condiciones óptimas, ya que Argentina comenzó el torneo con una ventaja importante y busca administrar las cargas físicas de su plantel.

Nicolás Tagliafico llegaría para jugar el segundo partido del Grupo J.

Nicolás Tagliafico llegaría para jugar el segundo partido del Grupo J.

Cuándo juega Argentina contra Austria por el Mundial 2026

El próximo partido de la Selección Argentina será frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro se disputará el lunes 22 de junio en Dallas, donde el equipo de Scaloni buscará otro triunfo que lo acerque a la clasificación.

El duelo en AT&T Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos, comenzará a las 14 (hora argentina). Argentina llega como líder del grupo luego de superar a Argelia, mientras que Austria también ganó en su debut ante Jordania por 3-1.

Para Scaloni, el partido tendrá un valor especial porque permitirá confirmar el funcionamiento del equipo después de un estreno contundente. La posible vuelta de Tagliafico suma una alternativa importante en defensa, aunque Medina demostró que puede ser una variante confiable dentro del esquema argentino.

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