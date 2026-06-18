La buena noticia que recibió Scaloni para el segundo partido de Argentina en el Mundial 2026 Una pieza clave del equipo argentino encendió la ilusión antes del próximo desafío, aunque todavía queda una decisión importante por resolver. Por Agregar C5N en









El entrenador encara los entrenamientos con mucho optimismo, de cara al próximo duelo mundialista. X @Argentina

La Selección argentina recibió una noticia positiva de cara al segundo desafío del Mundial 2026: el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico evoluciona favorablemente de su lesión muscular y aumentan las posibilidades de que pueda estar disponible ante Austria. El futbolista de Olympique de Lyon quedó afuera del debut frente a Argelia, pero el cuerpo técnico de Lionel Scaloni mantiene el optimismo por su pronta recuperación.

El defensor sufrió una molestia en el sóleo de la pierna izquierda que generó preocupación dentro del plantel argentino antes del inicio de la competencia. Sin embargo, en las últimas horas los controles médicos y la evolución física mostraron señales alentadoras, por lo que el entrenador analiza su posible regreso.

Durante el estreno mundialista, Facundo Medina ocupó el lateral izquierdo y respondió con una actuación sólida en la victoria por 3-0 ante Argelia, partido en el que Lionel Messi marcó un triplete y lideró el arranque del campeón del mundo en la competencia.

Aunque la recuperación de Tagliafico avanza, el cuerpo técnico de la Albiceleste no tomará riesgos. La prioridad de Scaloni será contar con el jugador solamente si está en condiciones óptimas, ya que Argentina comenzó el torneo con una ventaja importante y busca administrar las cargas físicas de su plantel.

Nicolás Tagliafico llegaría para jugar el segundo partido del Grupo J. Instagram @tagliafico3 Cuándo juega Argentina contra Austria por el Mundial 2026 El próximo partido de la Selección Argentina será frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro se disputará el lunes 22 de junio en Dallas, donde el equipo de Scaloni buscará otro triunfo que lo acerque a la clasificación.