El Tottenham de Cuti Romero venció al Manchester City de Julián Álvarez por la Premier League.

Por el lado de Álvarez, jugó desde el inicio con el noruego Erling Haaland en una dupla en ataque que Guardiola está evaluando desde la llegada del exjugador de River al equipo inglés aunque el delantero, de gran presente, no logró anotar goles y ya se prepara para sus próximos partidos.

Harry Kane anotó el único gol del partido a los 14 minutos después de un error en la defensa de Manchester City que quedó mal parada. El delantero remató de primera con su pierna derecha e hizo inútil el esfuerzo del arquero Ederson para intentar desviar la pelota. Esta anotación fue muy especial para el jugador de 29 años debido a que se convirtió en el máximo goleador de la historia de Tottenham con 267 tantos.

Manchester City, equipo dirigido por el español Pep Guardiola, buscaba una victoria para acercarse al puntero Arsenal, que tiene 50 puntos, mientras que el objetivo de Tottenham era ganar para seguir peleando la Premier League. El partido se llevó a cabo por la fecha 22 del torneo inglés de las 38 jornadas en total.

La expulsión de Cuti Romero

La publicación de Cuti Romero tras ser expulsado en Tottenham

El defensor de la Selección argentina compartió un posteo en sus redes sociales destacando la victoria de su equipo y se tomó con humor la expulsión al recordar que desde hacía tiempo que no le mostraban la tarjeta roja: "Grande partido de todos, impresionante triunfo. Sigamos así @spursofficial. Lamento dejar el equipo con uno menos, pero hacia mucho no me sacaban una".

El gol de Harry Kane para Tottenham vs Manchester City