El sentido mensaje del hermano de Sebastián Pordomingo: "Nos dejó para relatar desde el cielo"

"¡Gracias a todos por sus comentarios y publicaciones! Me tomo el atrevimiento de compartir este comunicado en los perfiles de mi hermano", aclaró Ignacio en la cuenta de Twitter de Sebastián, quien se destacó en el equipo de Víctor Hugo Morales.

"Hola soy Nacho Pordomingo, hermano de uno de los mejores relatores del planeta, ése que hoy nos dejó a horas de comenzar la gran final del mundo, pero para relatar desde el cielo al lado de nuestra mamá", escribió.

En la misma línea, describió cómo era el carácter del trabajador de radio La Red: "Mi hermano era un apasionado periodista deportivo, relator de fútbol y el día de hoy 18 de diciembre nos dejó con solo 38 años. Nadie en nuestra familia, ni su novia Lu caen el momento que estamos atravesando".

Mensaje familia Pordomingo

Los mensajes para Sebastián Pordomingo

"Me destruye el alma informar que ha fallecido Sebastián Pordomingo. Tenía 38 años, no tiene sentido. Una de las mejores personas que caminaron la tierra y un profesional enorme. Nuestro abrazo y corazón está con su pareja y familia. Estamos verdaderamente desgarrados", publicó la plataforma Relatores.

Por su parte, el periodista Néstor Clivati expuso su dolor en Twitter: "No puedo procesar esto, estoy escribiendo entre lágrimas una crónica de Argentina Campeón y me dicen que te fuiste. Qué tristeza Sebas, estoy en carne viva... Sebastián Pordomingo nos distinguió con su relato en radio El Espectador, pura bondad. QEPD no se que decir"