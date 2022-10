El plantel de Racing se tomó su tercer día libre y los hinchas estallaron

A pesar de que el plantel de Racing considere que las vacaciones ya comenzaron, el calendario todavía no se lo permite. Fernando Gago decidió darle un tercer día libre al equipo a solo siete días de enfrentar a Tigre con el fin de quedarse con el Trofeo de Campeones si vence a Boca . Además, ni Víctor Blanco ni Rubén Capria salieron a hablar.

Al haberse dado un empate entre el Xenezie e Independiente por 2 a 2 en la Bombonera, todo indicaba que la Academia podía salir campeón con una victoria ante River. Como no sucedió, ya que cayeron por 2 a 1, no pudieron consagrarse y, por dos puntos, Boca salió campeón de la Liga Profesional.

Como el golpe fue tal para el equipo, el DT Gago decidió darle dos días de descanso a sus jugadores. La decisión fue cuestionada por los hinchas, a pesar de que lo excusen de “cuestiones anímicas”. Pero lejos de volver por las urgencias del calendario, ya que enfrentan a Tigre el 2 de noviembre, sumaron un tercer día de descanso.

De no mediar inconvenientes, el plantel volverá el jueves a poder enfrentar a los periodistas y a quienes lo esperen en las puertas de Pasaje Corbata y Colón. Mientras tanto, los fanáticos del club se desquitan el enojo por redes sociales.

“Tercer día consecutivo libre para el plantel de Racing. Las razones: cuestiones anímicas. Quieren que pase el tiempo. No enfrentar al periodismo. Hacerse los dolidos y después vender el humo de dar vuelta la página. ¿No se dan cuenta de que había que hacer todo lo contrario?”, escribió el usuario Martín Idaberry.

Otra de las hinchas en Twitter, Aye Taverniti, decidió tomarse con humor la situación: “Desearía ser jugador de Racing para tener el dia libre y no tener que ir a trabajar con este día horrendo que me va a ensuciar el auto”. Por su parte, otro de ellos escribió: "No les importa Racing, les da lo mismo ganar, empatar, perde... Total, el sueldo siempre está a fin de mes".

Además, ni el presidente Víctor Blanco ni el mánager Rubén Mago Capria, hablaron ante los medios sobre lo sucedido. El que sí dio su opinión fue el vicepresidente Miguel Jiménez, que aseguró que "hay que dar vuelta la página". Un detalle no menor es que, decidieron no tratar la molestia de Iván Pillud, motivo por el cual tuvo que ser reemplazado el domingo ante River, lo harán recién el jueves.

El encuentro contra Tigre se jugará en el estadio Tomás Adolfo Ducó, según indicó el periodista Tomás Dávila, a las 15. El vencedor enfrentará a Boca en un final por el Trofeo de Campeones.