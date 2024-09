El papá de Franco Colapinto destacó su llegada a la Fórmula 1: "El sueño era este y se hizo realidad"

La llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1 generó una revolución para los fanáticos argentinos, ya que hacía 23 años que un piloto albiceleste no competía en la máxima categoría del automovilismo internacional. Una situación que se profundizó el domingo, luego de que el piloto de Williams terminara octavo en el Gran Premio de Azerbaiyán y sumara cuatro puntos: un hecho que no ocurría para un compatriota desde 1982 con Carlos Reutemann .

"Vos lo ves a Franco y está re tranquilo, yo me pongo tan nervioso que me escondo, me voy atrás de los camiones. El otro día le decía: 'Por qué no te habré dado una raqueta de tenis en vez de un karting'. El sueño de Franco era este y ese sueño se hizo realidad. No cualquiera llega con 21 años a la Fórmula 1, para los sudamericanos es más difícil. Franco es sumamente agradecido del apoyo de los fanáticos argentinos", aseguró el papá, Aníbal, en diálogo con el programa Paga Dios de Pop Radio (FM 101.5).