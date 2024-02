Benedetto no convertía desde octubre.

Benedetto no dio nombres propios, pero elogiando al nuevo técnico aseguró: “Hacía rato que no teníamos un técnico que conviva con el equipo. Que hable ya sea con el que está pintado como con el que juega todos los partidos”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/1754691714311209329&partner=&hide_thread=false "HACÍA RATO NO TENÍAMOS UN TÉCNICO QUE CONVIVA CON EL EQUIPO..." declaró Benedetto sobre Martínez.



#ESPNenStarPlus | #ESPNF10 | @ESPNArgentina pic.twitter.com/MoARHqMOSp — SportsCenter (@SC_ESPN) February 6, 2024

“Es un cuerpo técnico que se mete muy adentro del plantel y eso está buenísimo. Se ve reflejado eso”, lanzó y si bien reconoció que “tengo 33 años y no me las sé todas”, destacó que sigue aprendiendo todos los días, “hay un cuerpo técnico trabajador, con muchas ganas, que le llega al jugador, (Martínez es) una persona transparente y está con el que juega, con el que no juega y eso se nota mucho en el equipo”.

En ese sentido, también dejó en claro que pese a la disputa del puesto con grandes nombres que hoy cuenta Boca, “tiene que tratar de ser positivo, escucharlo y hacer lo que él quiere”, por eso ponderó el trabajo de este nuevo cuerpo técnico “que se mete muy adentro del plantel y está buenísimo, nosotros después lo tenemos que tratar de llevar dentro de la cancha, pero se ve reflejado eso”.

Cómo sigue la agenda de Boca en la Copa de la Liga

Boca logró su primera victoria en Copa de la Liga y en la Zona B acumuló 5 puntos producto de los primeros dos empates frente a Platense y Sarmiento de Junín y se posiciona cuarto, detrás de Newell´s y Estudiantes.

La cuarta fecha la disputará el próximo sábado ante Defensa y Justicia en La Bombonera desde las 19.15. Mientras que la quinta, también hará de local y recibirá a Central Córdoba el miércoles 14 de febrero.