El mensaje de apoyo de Rodrigo de Paul a un sub-20: "Disfrutá de vestir la camiseta más linda"

El campeón del mundo Rodrigo De Paul le envió este sábado un mensaje al mediocampista del sub 20 Nicolás Paz luego de que el seleccionado nacional quedara eliminado del torneo Sudamericano y le aconsejó "disfrutar" de vestir la camiseta argentina.

Tras la derrota y antes del mensaje del novio de Tini Stoessel, Paz el jugador de Real Madrid, expresó en su cuenta: "Lo dimos todo pero no lo pudimos lograr. Estoy muy orgulloso de pertenecer a este maravilloso equipo tanto en lo personal como en lo profesional". Y añadió: "Agradecer también al cuerpo técnico por la confianza que me dieron desde el primer momento. El fútbol tiene estas cosas y no queda otra que seguir adelante. Nos vemos pronto!".

Argentina quedó el viernes a la anoche eliminada en la primera fase del Sudamericano y ni siquiera llegó a la segunda ronda, en la que se pelearán las plazas para el Mundial de Indonesia, lo que generó duras críticas a Javier Mascherano, el actual entrenador, en las redes sociales.

Tiago Geralnik Franco Carboni Nicolás Paz Matías Soulé Argentina Marzo 2022 Instagram: frankitocarboni_

Mascherano adelantó su renuncia como DT de la Selección Sub 20

Luego de la derrota de la Selección argentina Sub20 ante Colombia por 1 a 0 que confirmó la eliminación del Sudamericano, Javier Mascherano se refirió a su situación y adelantó su renuncia al frente del equipo. Por ese motivo, hablará con el Presidente de la AFA, Claudio Tapia para contar su decisión.

“No creo que siga, lo mejor ahora es poder volver a Argentina y estar tranquilo. Estoy muy agradecido por la oportunidad, porque no es fácil que te la den en la Selección. He fallado”, expresó en zona mixta y realizó una fuerte autocrítica al tomar toda la responsabilidad.

En lugar de sentarse a analizar, hizo un resumen breve de lo que sucedió: “No hay mucho que decir. Lo primero, lamentarlo por los chicos, por no haber podido ayudarlos. La verdad que es una generación increíble y está claro que el que ha fallado soy yo, en no poder transmitirles la confianza y tranquilidad que ellos saben, como me lo demostraron en todo el proceso”.

La Selección solo le había ganado a Perú y no se pudo acomodar en el torneo. Sin embargo, al tener figuras como Julián Fernández, Facundo Buonanotte, Máximo Perrone y Nicolás Paz, puede contribuir para que la situación se revierta de cara a un futuro.

Mascherano asumió en diciembre del 2021 y, en su primera experiencia, consiguió dos títulos como el Torneo de L’Acúdia y la Copa Intendencia de Maldonado. Pero las eliminaciones del Torneo Maurice Revello, Juegos Odesur y Sudamericano marcaron un quiebre.