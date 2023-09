El mazazo de la FIFA a la ilusión Argentina de ser sede del Mundial 2030

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, realizó declaraciones que ponen en jaque a la ilusión Argentina de ser sede del Mundial 2030. El dirigente estuvo presente en España donde en diálogos off the record con periodistas expresó sus preferencias al momento de elegir el país organizador para la competencia.

Infantino sobre Qatar 2022

"Con quien he hablado no lo voy a decir, pero de lo que me he enterado si lo voy a decir. Infantino a estado en España estos días, estuvo en Ibiza en la boda de Ronaldo. Había muchos españoles y bueno él habla perfecto español. Cuando charlaba con españoles, muchos le preguntaban lo mismo, que opciones tenemos para albergar el Mundial 2030", expresó en un primer momento Castaño.

Para luego ser contundente y señalar: "El presidente de la FIFA cree que de cara a 2030 la candidatura que es la gran favorita para albergar ese mundial es la que integran España, Portugal y Marruecos".

Mundial 2030: las 13 ciudades de Argentina que se candidatearon como sedes

Trece ciudades de Argentina se candidatearon como sedes para participar en la organización de Mundial Argentina-Uruguay, Paraguay y Chile 2030. La postulaciones responden a eventos de diferentes niveles dentro de la organización del torneo: estadios para disputar los partidos, campamento de entrenamientos para los seleccionados participantes o bien para actividades más relacionadas al turismo como congresos, seminarios y fan fests.

De esta manera, la Corporación Juntos 2030, integrada por los gobiernos de las cuatro naciones aspirantes, informó el total de 46 locaciones ofrecidas como sedes de la competencia mundialista. Chile presentó 18, Paraguay 6, y Uruguay 9. En todos los casos las capitales Santiago, Asunción y Montevideo se encuentran incluidas.