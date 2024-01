El insólito premio que podría sumar Lionel Messi a sus vitrinas

En esta ocasión, el rosarino está entre las nominaciones en la categoría “El enfado del año” junto al español Ibai Llanos. Se debe al momento que el jugador del Inter de Miami vivió cuando se cruzó con el streamer el año pasado después de la entrega del Balón de Oro.

Hace más de dos meses, después de la finalización de la gala que se desarrolló en Francia y en la que tuvo al capitán de la Selección como ganador por octava vez, el rosarino frenó en zona mixta y se puso los auriculares para hablar con el reconocido streamer español, que estaba transmitiendo en vivo.

En ese instante Leo aprovechó la oportunidad para hacerle un divertido reclamo por haber hecho público un mensaje suyo y no solo se volvió viral, sino que ahora fue nominado a una premiación y podría ser un nuevo galardón para las vitrinas del argentino.

El divertido cruce de Messi e Ibair después de la gala del Balón de Oro

El hecho ocurrió cuando, ya con su octavo Balón de Oro en mano, Lionel Messi frenó para hablar con Ibai Llanos.

“Buenas noches, Leo. Estas muy cansado, pero felicidades y enhorabuena, disfrútalo mucho”, le dijo el streamer y si más, el futbolista del Inter Miami le agradeció, pero no le dejó pasar un gesto y se lo reprochó.

“Gracias, gracias. Igual estoy enojado con vos, no me gustó lo que hiciste el otro día”, le recriminó el argentino y ante la sorpresa del amigo de Sergio “Kun” Agüero y le explicó: “Eso de que me mandaste mensaje y se lo leíste a todo el público. No te voy a contestar más ahora, porque hacés todo público. No tenés privacidad vos. Yo te contesté bien, de buena onda, y vos me leés adelante de todos.

Si bien Ibai le dijo que pixeló, en relación al mensaje que mostró de Leo en un stream. “No lo mostraste pero lo dijiste, dijiste lo que te había puesto. La próxima no te contesto más. Te clavo el visto la próxima”, le recriminó el campeón del mundo entre risas.

Queriendo cambiar de tema, el español, riéndose, le preguntó por la nueva premiación, pero La Pulga, con más confianza le señaló: “Si, cambiame de tema, hijo de p…, ja”.

Cuándo se hará la entrega de los ESLAND 2024

Esta edición, los ESLAND tendrán dos directos especiales, comenzando el viernes 16 de febrero con una alfombra blanca, en la que la nieve será la principal protagonista y habrá multitud de sorpresas.

Por su parte, el sábado 17 de febrero tendrá lugar la gala de premios en la que se reunirán todos los nominados, así como actuaciones de primer nivel en Andorra.