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11 de julio de 2026 Inicio

A qué hora juega la Selección argentina vs. Suiza, por el Mundial 2026: formaciones y cómo verlo en vivo

La Albiceleste se enfrenta a los europeos en el Arrowhead Stadium en Kansas City con todos los futbolistas a disposición. Lionel Scaloni todavía no definió si Nahuel Molina o Gonzalo Montiel serán titulares y tampoco confirmó al compañero de Lionel Messi: ¿Julián Álvarez o Lautaro Martínez?

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Argentina vs. Suiza

Argentina vs. Suiza, desde las 22.

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La Selección argentina enfrenta a Suiza desde las 22 por los cuartos de final en el Arrowhead Stadium en Kansas City con el objetivo de clasificar a las semifinales del Mundial 2026. El director técnico Lionel Scaloni todavía no tiene el equipo definido y mantiene dos dudas.

Selección argentina vs. Suiza, desde las 22.
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El equipo podría repetirse casi en su totalidad, pero hay dos dudas que se vienen arrastrando desde el primer día: Gonzalo Montiel o Nahuel Molina en la defensa para acompañar a Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico.

Mientras que, la otra duda está en la delantera. En el último partido, Julián Álvarez fue titular y luego ingresó Lautaro Martínez desde el banco. El CT quedó conforme con el jugador de Bahía Blanca y podría regresar a la titularidad nuevamente.

El partido se jugará desde las 22, ya con el resultado del otro semifinalista puesto porque Inglaterra y Noruega juegan desde las 18 en Miami para definir al otro equipo. El partido con los vencedores se jugará el miércoles a las 16.

Argentina vs. Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, estadio y TV

  • Hora: 22
  • Estadio: Arrowhead Stadium (Kansas City)
  • TV: Telefe, TYC Sports, TV Pública, DSports (Canal 995 de Telecentro), Paramount+ y Disney+.
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