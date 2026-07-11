A qué hora juega la Selección argentina vs. Suiza, por el Mundial 2026: formaciones y cómo verlo en vivo La Albiceleste se enfrenta a los europeos en el Arrowhead Stadium en Kansas City con todos los futbolistas a disposición. Lionel Scaloni todavía no definió si Nahuel Molina o Gonzalo Montiel serán titulares y tampoco confirmó al compañero de Lionel Messi: ¿Julián Álvarez o Lautaro Martínez? Por Agregar C5N en









Argentina vs. Suiza, desde las 22. X (@Argentina)

La Selección argentina enfrenta a Suiza desde las 22 por los cuartos de final en el Arrowhead Stadium en Kansas City con el objetivo de clasificar a las semifinales del Mundial 2026. El director técnico Lionel Scaloni todavía no tiene el equipo definido y mantiene dos dudas.

El equipo podría repetirse casi en su totalidad, pero hay dos dudas que se vienen arrastrando desde el primer día: Gonzalo Montiel o Nahuel Molina en la defensa para acompañar a Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico.

AFASelección Mientras que, la otra duda está en la delantera. En el último partido, Julián Álvarez fue titular y luego ingresó Lautaro Martínez desde el banco. El CT quedó conforme con el jugador de Bahía Blanca y podría regresar a la titularidad nuevamente.

El partido se jugará desde las 22, ya con el resultado del otro semifinalista puesto porque Inglaterra y Noruega juegan desde las 18 en Miami para definir al otro equipo. El partido con los vencedores se jugará el miércoles a las 16.