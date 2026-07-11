La Selección argentina enfrenta a Suiza desde las 22 por los cuartos de final en el Arrowhead Stadium en Kansas City con el objetivo de clasificar a las semifinales del Mundial 2026. El director técnico Lionel Scaloni todavía no tiene el equipo definido y mantiene dos dudas.
El equipo podría repetirse casi en su totalidad, pero hay dos dudas que se vienen arrastrando desde el primer día: Gonzalo Montiel o Nahuel Molina en la defensa para acompañar a Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico.
Mientras que, la otra duda está en la delantera. En el último partido, Julián Álvarez fue titular y luego ingresó Lautaro Martínez desde el banco. El CT quedó conforme con el jugador de Bahía Blanca y podría regresar a la titularidad nuevamente.
El partido se jugará desde las 22, ya con el resultado del otro semifinalista puesto porque Inglaterra y Noruega juegan desde las 18 en Miami para definir al otro equipo. El partido con los vencedores se jugará el miércoles a las 16.