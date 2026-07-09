En Vivo
9 de julio de 2026 Inicio

Así quedan los cruces de semifinales del Mundial 2026

La recta final de la Copa del Mundo ya está en marcha: sólo ocho selecciones continúan en carrera y buscarán dar el golpe que las deposite entre las cuatro mejores del planeta y dar un paso más hacia la gloria mundial.

Por
Kylian Mbappé

Kylian Mbappé, determinante en la victoria de Francia frente a Marruecos.

El Mundial 2026 comenzó la etapa de definiciones cruciales con el inicio este jueves de los enfrentamientos por los octavos de final. La instancia se disputará entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio, con cuatro partidos que definirán las semifinales de la Copa del Mundo con el objetivo de llegar a la gran final, programada para el domingo 19 de julio en el New York/New Jersey Stadium, desde las 16 (hora de Argentina).

Didier Deschamps, DT de Francia.
Te puede interesar:

El DT de Francia deslizó un picante pedido a los árbitros argentinos del partido entre Francia y Marruecos

En el único partido, Francia no dejó dudas que es una de las grandes candidatas al título y lo barrió a Marruecos en Boston con un triunfazo por 2 a 0, con goles de Kylian Mbappé, que también erró un penal, y Ousmane Dembélé. El equipo de Didier Deschamps volvió a imponerse a Marruecos como en la semifinal de Qatar 2022 y está entre las mejores cuatro selecciones de la Copa del Mundo. Ahora, espera por el vencedor del cruce entre españoles y belga.

El argentino Facundo Tello, de buena labor, observa la gran actuación de Kylian Mbappé.

El argentino Facundo Tello, de buena labor, observa la gran actuación de Kylian Mbappé.

El cuadro de semifinales del Mundial 2026 toma forma

Tras la primera clasificación de Francia, quien se aseguró su lugar entre los mejores 4 países del mundo, así queda el cuadro:

  • Francia vs. España/Bélgica: el equipo de Didier Deschamps fue la primer selección que se metió entre los mejores 4 de la Copa del Mundo. Espera por el choque entre España y Bélgica de este viernes, en Los Ángeles. El primer partido de semifinales será el próximo martes, 14 de julio en Dallas.
  • Noruega/Inglaterra vs. Argentina/Suiza: la otra llave se definirá íntegramente este sábado, cuando en primer turno se enfrenten los europeos en Houston, a partir de las 18. Mientras que la Selección argentina buscará clasificar a la siguiente ronda en Kansas City frente a los helvéticos, desde las 22.

El camino de la Selección argentina en el Mundial 2026

El equipo de Lionel Scaloni, actual campeona del mundo, buscará su pase a semifinales este sábado 11 de julio cuando se enfrente a Suiza, en Kansas City. En caso de avanzar, la Albiceleste jugará el miércoles 15 de julio en Atlanta contra el ganador de la llave entre Noruega e Inglaterra. La Selección argentina defiende el titulo obtenido en Qatar 2022.

La Selección argentina va por el bicampeonato mundial.

La Selección argentina va por el bicampeonato mundial.

Cómo continúan los cruces de cuartos de final del Mundial 2026

Viernes 10 de julio

  • 16:00: España - Bélgica (SoFi Stadium)

Sábado 11 de julio

  • 18:00: Noruega - Inglaterra (AT&T Stadium)
  • 22:00: Argentina - Suiza (Kansas City Stadium)

    Las selecciones que ya quedaron eliminadas de la Copa del Mundo

    • Haití
    • Túnez
    • Turquí
    • Jordania
    • Panamá
    • Qatar
    • República Checa
    • Curazao
    • Irak
    • Uruguay
    • Arabia Saudita
    • Nueva Zelanda
    • Irán
    • Corea del Sur
    • Uzbekistán
    • Escocia
    • Sudáfrica
    • Japón
    • Alemania
    • Países Bajos
    • Costa de Marfil
    • Suecia
    • Ecuador
    • República Democrática del Congo
    • Senegal
    • Bosnia y Herzegovina
    • Austria
    • Croacia
    • Argelia
    • Australia
    • Cabo Verde
    • Ghana
    • Canadá
    • Paraguay
    • Brasil
    • México
    • Portugal
    • Estados Unidos
    • Egipto
    • Colombia

    Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026

    Las semifinales del Mundial 2026 se disputarán entre el entre el martes 14 y miércoles 15 de julio, con un total de 2 partidos que definirán a las selecciones clasificadas a la gran final. Los encuentros se desarrollarán en distintas sedes de Estados Unidos, de acuerdo con el cronograma establecido por la FIFA.

    Martes 14 de julio

    • 16:00: Francia - España o Bélgica (Dallas Stadium)

    Miércoles 15 de julio

    • 16:00: Noruega o Inglaterra - Argentina o Suiza (Atlanta Stadium)

    Cuándo es la final del Mundial 2026

    Se jugará el domingo 19 de julio de 2026 en el New York/New Jersey Stadium, ubicado en East Rutherford, New Jersey a las 16 horas. El estadio fue inaugurado en 2010, alberga actualmente a los New York Giants y los New York Jets de la NFL, así como a los New York Guardians de la XFL, y fue escenario de la final de la Copa América Centenario 2016, en la que Chile derrotó a la Argentina de Lionel Messi en la tanda de penales.

    Noticias relacionadas

    Kylian Mbappé marcó el primer gol de Francia contra Marruecos.

    Mundial 2026: Francia pasó a semifinales tras ganarle 2-0 a Marruecos y se entrenó Argentina

    Berón era muy querido y respetado en el ambiente del fútbol.

    Luto en el fútbol argentino: falleció un exentrenador de Independiente y San Lorenzo

    Kylian Mbappé, la gran figura de Francia.

    Con el gol de Mbappé contra Marruecos, así está la tabla de goleadores del Mundial

    La AFA, a cargo de Chiqui Tapia, publicó un mensaje conmemorativo y celebró un nuevo aniversario de la independencia argentina. 

    La AFA respaldó a García Cuerva y advirtió "sobre los peligros de la intolerancia, la descalificación"

    Zlatan Ibrahimovic y su imponente físico.

    Entrenamiento extremo: así fue la impresionante transformación de Zlatan Ibrahimovic

    Boca superó sin problemas al equipo brasileño en Salta.
    play

    Boca arrancó con el pie derecho: superó a Athletico Paranaense en Salta en el estreno del Vasco Arruabarrena

    últimas noticias

    Mal día para las acciones argentinas en Wall Street.

    Las acciones argentinas cerraron a la baja en Wall Street y el riesgo país se acercó a 400 puntos básicos

    Hace 10 minutos
    Ali Khamenei fue despedido por millones de personas.

    Irán sepultó a Ali Khamenei tras una histórica despedida en medio de la guerra con Estados Unidos

    Hace 11 minutos
    Marta Fort, hija de Ricardo Fort.

    Marta Fort explicó por qué enrolló un billete para guardarlo en la cartera en un video que se viralizó

    Hace 43 minutos
    Berón era muy querido y respetado en el ambiente del fútbol.

    Luto en el fútbol argentino: falleció un exentrenador de Independiente y San Lorenzo

    Hace 46 minutos
    Julieta Prandi desmintió la separación de Sebastian Ortega.

    Julieta Prandi habló sobre los rumores de separación con Emanuel Ortega

    Hace 47 minutos