Así quedan los cruces de semifinales del Mundial 2026

El Mundial 2026 comenzó la etapa de definiciones cruciales con el inicio este jueves de los enfrentamientos por los octavos de final. La instancia se disputará entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio, con cuatro partidos que definirán las semifinales de la Copa del Mundo con el objetivo de llegar a la gran final, programada para el domingo 19 de julio en el New York/New Jersey Stadium, desde las 16 (hora de Argentina).
En el único partido, Francia no dejó dudas que es una de las grandes candidatas al título y lo barrió a Marruecos en Boston con un triunfazo por 2 a 0, con goles de Kylian Mbappé, que también erró un penal, y Ousmane Dembélé. El equipo de Didier Deschamps volvió a imponerse a Marruecos como en la semifinal de Qatar 2022 y está entre las mejores cuatro selecciones de la Copa del Mundo. Ahora, espera por el vencedor del cruce entre españoles y belga.
El argentino Facundo Tello, de buena labor, observa la gran actuación de Kylian Mbappé.
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El cuadro de semifinales del Mundial 2026 toma forma
Tras la primera clasificación de Francia, quien se aseguró su lugar entre los mejores 4 países del mundo, así queda el cuadro:
- Francia vs. España/Bélgica: el equipo de Didier Deschamps fue la primer selección que se metió entre los mejores 4 de la Copa del Mundo. Espera por el choque entre España y Bélgica de este viernes, en Los Ángeles. El primer partido de semifinales será el próximo martes, 14 de julio en Dallas.
- Noruega/Inglaterra vs. Argentina/Suiza: la otra llave se definirá íntegramente este sábado, cuando en primer turno se enfrenten los europeos en Houston, a partir de las 18. Mientras que la Selección argentina buscará clasificar a la siguiente ronda en Kansas City frente a los helvéticos, desde las 22.
El camino de la Selección argentina en el Mundial 2026
El equipo de Lionel Scaloni, actual campeona del mundo, buscará su pase a semifinales este sábado 11 de julio cuando se enfrente a Suiza, en Kansas City. En caso de avanzar, la Albiceleste jugará el miércoles 15 de julio en Atlanta contra el ganador de la llave entre Noruega e Inglaterra. La Selección argentina defiende el titulo obtenido en Qatar 2022.
- 16:00: España - Bélgica (SoFi Stadium)
Sábado 11 de julio
- 18:00: Noruega - Inglaterra (AT&T Stadium)
- 22:00: Argentina - Suiza (Kansas City Stadium)
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Las selecciones que ya quedaron eliminadas de la Copa del Mundo
- Haití
- Túnez
- Turquí
- Jordania
- Panamá
- Qatar
- República Checa
- Curazao
- Irak
- Uruguay
- Arabia Saudita
- Nueva Zelanda
- Irán
- Corea del Sur
- Uzbekistán
- Escocia
- Sudáfrica
- Japón
- Alemania
- Países Bajos
- Costa de Marfil
- Suecia
- Ecuador
- República Democrática del Congo
- Senegal
- Bosnia y Herzegovina
- Austria
- Croacia
- Argelia
- Australia
- Cabo Verde
- Ghana
- Canadá
- Paraguay
- Brasil
- México
- Portugal
- Estados Unidos
- Egipto
- Colombia
Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026
Las semifinales del Mundial 2026 se disputarán entre el entre el martes 14 y miércoles 15 de julio, con un total de 2 partidos que definirán a las selecciones clasificadas a la gran final. Los encuentros se desarrollarán en distintas sedes de Estados Unidos, de acuerdo con el cronograma establecido por la FIFA.
Martes 14 de julio
- 16:00: Francia - España o Bélgica (Dallas Stadium)
Miércoles 15 de julio
- 16:00: Noruega o Inglaterra - Argentina o Suiza (Atlanta Stadium)
Cuándo es la final del Mundial 2026
Se jugará el domingo 19 de julio de 2026 en el New York/New Jersey Stadium, ubicado en East Rutherford, New Jersey a las 16 horas. El estadio fue inaugurado en 2010, alberga actualmente a los New York Giants y los New York Jets de la NFL, así como a los New York Guardians de la XFL, y fue escenario de la final de la Copa América Centenario 2016, en la que Chile derrotó a la Argentina de Lionel Messi en la tanda de penales.