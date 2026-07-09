Así quedan los cruces de semifinales del Mundial 2026 La recta final de la Copa del Mundo ya está en marcha: sólo ocho selecciones continúan en carrera y buscarán dar el golpe que las deposite entre las cuatro mejores del planeta y dar un paso más hacia la gloria mundial. Por Agregar C5N en









Kylian Mbappé, determinante en la victoria de Francia frente a Marruecos.

El Mundial 2026 comenzó la etapa de definiciones cruciales con el inicio este jueves de los enfrentamientos por los octavos de final. La instancia se disputará entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio, con cuatro partidos que definirán las semifinales de la Copa del Mundo con el objetivo de llegar a la gran final, programada para el domingo 19 de julio en el New York/New Jersey Stadium, desde las 16 (hora de Argentina).

En el único partido, Francia no dejó dudas que es una de las grandes candidatas al título y lo barrió a Marruecos en Boston con un triunfazo por 2 a 0, con goles de Kylian Mbappé, que también erró un penal, y Ousmane Dembélé. El equipo de Didier Deschamps volvió a imponerse a Marruecos como en la semifinal de Qatar 2022 y está entre las mejores cuatro selecciones de la Copa del Mundo. Ahora, espera por el vencedor del cruce entre españoles y belga.

El argentino Facundo Tello, de buena labor, observa la gran actuación de Kylian Mbappé. Redes sociales El cuadro de semifinales del Mundial 2026 toma forma Tras la primera clasificación de Francia, quien se aseguró su lugar entre los mejores 4 países del mundo, así queda el cuadro:

Francia vs. España/Bélgica: el equipo de Didier Deschamps fue la primer selección que se metió entre los mejores 4 de la Copa del Mundo. Espera por el choque entre España y Bélgica de este viernes, en Los Ángeles. El primer partido de semifinales será el próximo martes, 14 de julio en Dallas. Noruega/Inglaterra vs. Argentina/Suiza: la otra llave se definirá íntegramente este sábado, cuando en primer turno se enfrenten los europeos en Houston, a partir de las 18. Mientras que la Selección argentina buscará clasificar a la siguiente ronda en Kansas City frente a los helvéticos, desde las 22. El camino de la Selección argentina en el Mundial 2026 El equipo de Lionel Scaloni, actual campeona del mundo, buscará su pase a semifinales este sábado 11 de julio cuando se enfrente a Suiza, en Kansas City. En caso de avanzar, la Albiceleste jugará el miércoles 15 de julio en Atlanta contra el ganador de la llave entre Noruega e Inglaterra. La Selección argentina defiende el titulo obtenido en Qatar 2022.

La Selección argentina va por el bicampeonato mundial. @Argentina Cómo continúan los cruces de cuartos de final del Mundial 2026 Viernes 10 de julio