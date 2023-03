El hincha que se coló en el vestuario de la Selección contó cómo llegó a Messi: "Todo fue improvisado"

"Tenía muchísimas ganas de conocer a Messi y además llevarles mi título de director técnico a Lio Scaloni y al Chiqui Tapia". contó Fernando cuando fue consultado por su objetivo.

"No había investigado nada, todo fue improvisado", explicó el joven que aseguró tener fe en "Diego Maradona". "Vi mucho movimiento de gente que quería sacarse una foto, ver el entrenamiento", dijo sobre el momento de su llegada al predio de la AFA. Acto seguido decidió alejarse del lugar y al ver el bosque "saqué la cuenta y digo, si paso por esto, accedo a la parte de atrás del predio".

"Finaliza el entrenamiento y yo veía que los jugadores de iban a las instalaciones. Lautaro Martínez y el Huevo Acuña eran los últimos, yo voy atrás de ellos y pasé desapercibido por la policía o la seguridad", relató.

En la particular historia continuaron aparecieron más integrantes de la Scaloneta. "Voy a una sala donde estaban (Alexis) Mac Allister y (Emiliano) Buendía, me pongo a hablar con ellos e incluso le pregunté a Mac Allister cuándo volvía a Boca, me respondió pero eso me lo voy a guardar", bromeó.

El joven luego se cruzó a Di María, a Armani y finalmente llegó a su objetivo: Lionel Messi. "Lo veo al 10, pero para estar al lado de él tenía que saludar a Dybala, a De Paul, a Paredes. Nadie se dio cuenta", detalló.

"Hola Lio, muchísimas gracias por tantas alegrías", le dijo Fernando a Messi que estaba sentado. "Me da la mano y me pregunta qué hacía ahí, pero con una expresión contenta y le pedí hacer una foto", contó sobre el momento.

Fernando logró su misión aunque el resultado de la selfie no fue el mejor. "Saco esas fotos rápidas, medio nervioso", explicó cuando vio que la seguridad se iba acercando. "El fue muy amable", contó sobre el gesto de la "Pulga".