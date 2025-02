El futbolista que prometía una carrera exitosa pero una lesión en la espalda lo alejó de la gloria

Son muchos los futbolistas que surgen como jóvenes promesas pero, por distintos motivos, no llegan a desarrollar todo su potencial. Este es el caso de un jugador que rápidamente se convirtió en ídolo de su club y logró tener una carrera exitosa, pero se vio obligado a alejarse de la gloria por una lesión en la espalda.

Entre 2015 y 2019, ya retirado, se sometió a cinco cirugías para tratar de superar su problema de salud. "Mi único objetivo era no sentir dolor. El resto me daba igual", explicó años después en una entrevista. Hoy puede llevar una vida normal y sigue vinculado al deporte que tanto le apasiona.

Álvaro Domínguez X @Adominguez15

La vida y carrera de Álvaro Domínguez

Álvaro Domínguez Soto nació en Madrid, España, el 16 de mayo de 1989. Debutó en el primer equipo del Atlético de Madrid el 22 de octubre de 2008, por la fase de grupos de la Champions League. En mayo de 2010 consiguió su primer título con el club al conquistar la Europa League, al que luego se sumó la Supercopa de Europa.

Domínguez llegó a convertirse en uno de los capitanes del Colchonero pero, con la llegada de Diego "Cholo" Simeone como nuevo entrenador, quedó relegado al banco de suplentes. De todas maneras, siguió aportando al equipo, aunque con menos continuidad, y en mayo de 2012 ganó su segunda Europa League.

Un mes después, el defensor llegó al Borussia Mönchengladbach en busca de más minutos, y ese mismo año representó a la Selección española en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Sin embargo, las lesiones y molestias en la espalda eran cada vez más frecuentes, y en diciembre de 2016 anunció su retiro definitivo.

Álvaro Domínguez X @Adominguez15

Su vida después del retiro

Después de someterse a cinco operaciones y superar el dolor de espalda, Domínguez volver al mundo del fútbol, pero esta vez como representante. "Dije: 'Voy a ser el agente que yo un día de futbolista hubiese querido tener'. Me gusta mucho trabajar con gente joven, sacarle el máximo partido a sus carreras, apoyarles en la toma de decisiones, que al final eso marca mucho”, explicó a Marca.

"El mundo de los agentes no me gusta nada. Un poco por el entorno, no por lo que se dice. Hay momentos muy bonitos, pero hay otros momentos donde es un mundo un poco contaminado o algo tóxico. Afortunadamente, yo trabajo con la gente que quiero, para mí son como familia y disfruto mucho", agregó.