El futbolista millonario de orígenes pobres que casi muere a los 6 meses de vida

El jugador también habló sobre el episodio en Neymar. El perfecto caos, su documental para Netflix. “Mi vida siempre ha sido así. Desde que tenía 6 meses, cuando tuve un accidente con mis padres. Ahí empezó el caos. Nos recuperamos después, no me pasó nada. Luego me hice futbolista y claro que he tenido momentos felices, pero todavía mantengo mucho caos en mi vida”, reconoció.

Neymar Brasil

La historia de Neymar

El delantero brasileño Neymar da Silva Santos Júnior, conocido popularmente como Neymar, nació el 5 de febrero de 1992 en Mogi das Cruzes, en el Gran San Pablo. Su padre, quien también fue jugador, le inculcó la pasión por el fútbol, y creció practicando tanto fútbol sala como fútbol callejero.

La familia vivía en la casa de su abuela con otros tíos y primos, por lo que eran 9 personas en solo tres cuartos. "Mi infancia fue un poco difícil. No teníamos mucho dinero, pero nunca me quedé con hambre. Mi papá siempre se encargó de eso. No tenía lo que mis amigos sí, pues ellos tenían más dinero, pero no creo haber sido infeliz", señaló.

El barrio era complicado, ya que había mucha delincuencia y venta de drogas. Aunque no pasó grandes privaciones, había gustos que no podía darse. "Recuerdo decirle a mi madre que quería comer una galleta pero que no tenía dinero para comprarla. Ella intentó consolarme. Yo le dije: 'Voy a ser rico y voy a comprar una fábrica de galletas'. A veces ella todavía habla de esto y llora", contó Neymar.

Neymar con la Selección de Brasil Télam

Todo cambió a partir de 2003, cuando el delantero fichó por el Santos FC y toda la familia se trasladó a esa ciudad. Los ingresos del delantero eran cada vez mejores hasta que, finalmente, firmó su primer contrato profesional en 2009, a los 17 años, e hizo su debut en Primera División. A partir de allí comenzó la carrera que lo llevaría a brillar en el Santos, el Barcelona y la Selección de Brasil.